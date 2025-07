El diputado nacional Pablo Juliano cargó con dureza contra la gestión del presidente Javier Milei, al considerar que está impulsando un proceso de desmantelamiento del Estado, con impactos directos en sectores clave como la universidad pública y la producción agropecuaria. En diálogo con la 750, Juliano advirtió que el rumbo económico del Gobierno está desconectado de la realidad social del país.



“Venían a ordenar la macroeconomía y una macroeconomía divorciada de la micro no existe en ninguna parte del mundo. No soy economista, pero no entiendo que un proceso se pueda ordenar cambiando las reglas de juego”, señaló.

Uno de los puntos más críticos del análisis del legislador fue el regreso de las retenciones al campo , que calificó como una medida dañina y poco estratégica.

“La vuelta de las retenciones a un sector como el campo lo destruye, le produce un daño irreparable. No cuestiono que hayan vuelto, me preocupa que en manos del Gobierno exista la remota idea de creer que eso es bueno, con el solo objetivo de juntar dólares. Es muy precaria la idea”, lamentó.

Respecto al ajuste sobre las universidades públicas, el diputado informó que se avanzó en una propuesta para garantizar el presupuesto de gastos ordinarios, pero remarcó que la situación sigue siendo crítica.

“Ayer trabajamos el presupuesto de los gastos ordinarios de las universidades, esto es el gasto de funcionamiento elemental. Insisten en las auditorías, pero a ellos no les gusta. Al Gobierno le encanta autoauditarse”, ironizó.



Juliano denunció además que el Ejecutivo mantiene una visión “precaria” sobre el control del gasto público, y alertó que el presupuesto sigue prorrogado. “El alma de esa propuesta estuvo cobijada en el dictamen de ayer”, afirmó.

Finalmente, defendió con firmeza el rol de las universidades y apuntó contra el vaciamiento promovido desde el Ejecutivo. “La universidad estructuralmente aguanta por una profunda vocación de servicio. La cantidad de profesores que están prácticamente ad honorem es enorme. El Gobierno necesita desmantelar la universidad, necesita desmantelar aquello que alguna vez nos llenó de orgullo”, sentenció.