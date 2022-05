Sebastián Villa cumplió 26 años este miércoles y las redes sociales estallaron por el polémico saludo de Boca Juniors en sus redes sociales, en medio de la denuncia por abuso sexual, violencia de género y tentativa de homicidio que recayó sobre la célebre figura el viernes 13 de mayo por parte de una supuesta ex pareja.

El club celebró el natalicio del goleador colombiano con unas publicaciones especiales en sus cuentas virtuales oficiales y despertó la indignación y el descontento de los hinchas y usuarios, que abuchearon y expresaron su rechazo en la caja de comentarios de todos los posteos.

"Borrá"; "No podés, boquita"; "Innecesario, muchachos"; y "No se la manden" fueron algunas de las respuestas de los simpatizantes del Xeneize enojados por el apoyo al jugador con un presente judicial complejo. Y es que desde que salió a la luz la denuncia de la damnificada, identificada como "R" por la inicial de su nombre, Boca Juniors lo designó titular ante Racing en el partido de la semifinal de la Copa de la Liga, y el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, lo calificó como "un profesional con todas las letras” en el programa "Equipo F" de la señal ESPN.

"Desde que hemos tenido la suerte de llegar al club, hace dos años y medio, no tenemos más que palabras de agradecimiento porque lleva 2 años y medio y nunca se ha tirado en la camilla, no lo han atendido nunca, no le ha dolido nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad es que nosotros como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero. Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema, pero es una maravilla tener un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento", destacó el ídolo de Boca.

Nueva denuncia contra Sebastián Villa: ¿Qué dice el escrito que presentó la víctima ante la Justicia?

La joven de 27 años presentó la denuncia mediante un escrito el viernes 13 de mayo en la sede judicial de Esteban Echeverría, descentralizada en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y será investigada por la Unidad Funcional de Instrucción 3 de ese distrito, especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas.

En el escrito, la damnificada detalla que el episodio ocurrió el 26 de junio del 2021 en la casa que el futbolista posee en el barrio "Venado II" del partido bonaerense de Canning, horas después de haber participado de un asado al que asistieron otros jugadores del plantel de Boca, informó Télam. La joven detalla por las agresiones sexuales que sufrió esa noche debió ser asistida en el Hospital Penna, y remarca que no realizó la denuncia es ese entonces porque en se encontraba en estado de shock y "tenía miedo, estaba paralizaba".

Además, "R" apuntó que tiene grabadas las conversaciones en las que Sebastián Villa le ofrece 5000 dólares para que se olvide "de todo lo que pasó". El abogado que la representa, Roberto Castillo, manifestó que la joven está "totalmente quebrada", y remarcó que tiene "mucho temor" tras denunciar "a una figura pública". También adelantó que la fiscalía que interviene en el caso tendrá que analizar si es necesario detener al jugador de Boca "por sus antecedentes y para resguardar que pueda ser sometido a proceso".

"Es una persona que está totalmente quebrada, una chica que nos costó sacarle información que nos servía para poder realizar la denuncia, y que aparte está estremecida por el temor que tiene por denunciar a una figura pública", denunció Castillo.



El representante legal de la víctima solicitó que se ordene "una medida de seguridad (para su asistida) a los efectos de resguardar su integridad física" y que se intime al jugador y se le ordene "todo tipo de contacto con ella, ya sea telefónico, celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o cualquiera medida que implique una intromisión injustificada", como así también "la prohibición de salida del país del aquí denunciado, a los fines de garantizar el normal desenvolvimiento del proceso".