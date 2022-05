Green Day vuelve a la Argentina; la banda liderada por Billie Joe Armstrong regresa al país para presentarse en el estadio de Vélez Sarsfield el 11 de septiembre, y lo hará con Billy Idol como invitado especial.

La venta de entradas comenzará con una preventa para clientes de un banco, mientras que los tickets generales estarán disponibles desde el lunes 30, siempre a través de LivePass.

Aunque todavía no tienen un nuevo disco de estudio, la banda californiana de punk se embarcó en 2021 en The Hella Mega Tour, una gira mundial en la que compartió cartel con Fall Out Boy y Weezer.



Como valor agregado, en 2021 publicaron "Pollyanna", un single a modo de celebración por su regreso a las rutas después de que la pandemia dejara los planes de la banda en stand by.

Green Day vuelve al estadio de Liniers, donde se presentó por última vez en 2017 como parte de su gira Revolution Radio, pero del legendario Billy Idol no se tenian novedades desde 1991, cuando tocó en River.

Lo último que se conoce del artista británico de 65 años es que en febrero debió suspender todos sus shows por problemas de salud. Idol informó en ese momento que tenía una infección resistente a los antibióticos y señaló días más tarde que debía someterse a una cirugía.

Por fortuna, en marzo comunicó a través de sus redes que se encontraba mejor y que volvía a los escenarios.

Entradas para Green Day en Argentina 2022: cómo comprar

Green Day cantará en la Argentina el 11 de septiembre en Buenos Aires en el Estadio José Amalfitani, de Vélez.

La preventa de entradas, para los clientes del Banco BBVA, comenzará el 26 de mayo desde las 12 a través de Livepass. Estos tickets estarán disponibles hasta agotar stock o hasta el lunes 30 a las 11, lo que ocurra primero.

La venta general será también a través de Livepass, el próximo 30 de mayo desde las 12 y los valores van desde los $7.600 hasta $14.500.

Platea Preferencial: $14.500 + el costo por servicio

Platea: $10.000 + el costo por servicio

Campo con acceso a cabecera: $9.000 + el costo por servicio

Platea Alta: $7.600 + el costo por servicio

Green Day: Seis hits de la banda californiana

Wake Me Up When September Ends: Incluida dentro del álbum American Idiot, del 2005, esta es quizás la canción más emotiva de Green Day, y es que habla sobre el padre de Billie Joe Armstrong, muerto de cáncer de esófago cuando el cantante tenía diez años. Según la revista Rolling Stone, es uno de los 100 mejores temas del siglo XXI.

Boulevard of Broken Dreams: Un tema incluido dentro del álbum American Idiot que es, para muchos, la mejor creación de Green Day. Es la continuación de Holiday, otra de las canciones del disco. Como dato curioso, Noel Gallagher, vocalista de Oasis, demandó al grupo argumentando que Boulevard of Broken Dreams era un plagio de Wonderwall, ya que ambas canciones tienen una progresión de acuerdos similares.

American Idiot: El primer hit de la banda de punk, donde presentan una crítica feroz al gobierno de los Estados Unidos, que en aquel momento —el año 2004— estaba gobernado por George Bush. En concreto, el tema habla sobre la paranoia generalizada provocada por los medios de comunicación de su país en relación a la Guerra de Iraq.

Good Riddance (Time Of Your Life): Incluida dentro del quinto álbum de estudio del grupo, Nimrod, esta es una de las canciones más melancólicas de la banda californiana. Según explicó Armstrong en una entrevista en Guitar Legends, la escribió después de acabar una relación con una chica que se iba a vivir en Ecuador. "Intenté que no fuera amarga, pero creo que lo es un poco", reconoció. Todo el mundo tiene derecho a ponerse triste.

21 Guns: Dejando de lado que sea una canción dedicada a los soldados estadounidenses caídos en combate, lo cierto es que el segundo sencillo del octavo álbum del grupo, 21st Century Breakdown, es uno de los mejores de la banda. En 2009 no paraba de sonar en todas partes.

Basket Case: En esta mítica canción incluida dentro del álbum Dookie, Billie Joe Armstrong nos habla sobre sus ataques de pánicos y ansiedad. Ha sido versionada por grupos como The Offspring, Avril Lavigne o Fall Out Boy, entre muchos otros.