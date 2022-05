Desde el Parque de La Ciudad donde se realizó el desfile cívico militar por el 321 aniversario de la fundación de la Ciudad de La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela afirmó que para tener un país federal hay que “modificar la matriz política y económica del país; apuntó a los medios de comunicación de nivel nacional por construir “mensajes de odio” y resaltó la alianza regional concentrada en el Norte Grande.

En su discurso adelantó que junto a un conjunto de mandatarios quieren proponer un Corte de Suprema de Justicia Federal. “Con los gobernadores queremos proponer una Corte Suprema de Justicia Federal porque necesitamos que haya una mirada del derecho desde el interior, que se ajusten a derecho y no a intereses perfectamente identificados que monopolizan y aglutina para unos pocos, productos del esfuerzo de todas y todos los argentinos”, dijo Quintela y agrego que “no son un gobierno de planeros”.

La Rioja interviene en el proceso judicial entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables mediante un Amicus Curiae (amigo del tribunal) un instrumento que se puede utilizar en determinados procesos judiciales y en causas de interés general o colectivo con el objetivo de aportar argumentos jurídicos, técnicos o científicos al tribunal. Mandatarios provinciales coincidieron en respaldar la posición de la Nación ante una situación que puede hacer perder a las provincias 120.000 millones de pesos para el ejercicio en curso.

En otra parte de mensaje comentó que “desde el Norte Grande vienen avanzando en acciones que nos crecer como región”. “Queremos ser protagonistas de la recuperación de la República Argentina de la mano de la producción, el empleo y las exportaciones, curando las heridas del pasado, corrigiendo las asimetrías del presente y construyendo el destino común de un futuro venturoso”, expresó.

Quintela volvió a hablar de los medios de comunicación al decir que es necesario "persuadirlos y convencerlos” para que no construyan mensajes de odio. “Persuadir y convencer a los medios centralistas que es necesario desplegar mensajes de amor y no de odio, mensajes de encuentro y no de divisiones. No importa quien gobierne, todos comentemos errores, nosotros los cometimos y nos importa la crítica constructiva que nos permita corregir los errores y las equivocaciones. Es muy difícil construir, sobre el odio y con los mensajes negativos, un país equitativo”, aseveró.



“Las y los insto a que levantemos las mismas banderas de fraternidad, de esfuerzo, de convicciones; las de una Rioja de unidad, pujante; inclusiva y con sentido federal. Debemos dar la última batalla del federalismo, la penúltima la hemos perdido en el Pozo de Vargas, pero la última batalla la estamos dando por ese federalismo que nos tiene que abrazar y cobijar a todas y todos los argentinos para hacerlos crecer en forma armónica con igualdad posibilidades y oportunidades”, dijo al finalizar.

Reclamo por actualización de recursos

La intendenta de la capital, Inés Brizuela y Doria, participó de los actos protocolares por el aniversario de la ciudad, pero no estuvo en el desfile central realizado en el Parque de la Ciudad.

En declaraciones periodísticas sostuvo que “acompañan el reclamo del Gobernador con respecto de los fondos a nivel nacional, pero reiteran el pedido de actualización de los fondos para los Municipios”. “Nosotros también hemos sido perjudicados con el punto de coparticipación cedido, ojalá que ese federalismo que tanto declaman se empiece a practicar, desde allá para acá”, expresó. “Son momentos difíciles, porque a la desazón general de la sociedad se le suman los problemas tanto del gobierno municipal y ahora también los que tiene la Provincia. Aparecen más firmes los reclamos por el tan declamado y poco practicado federalismo”, afirmó Brizuela y Doria.