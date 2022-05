TEATRO

Caribe

Argentina. Años 90. Fiorella y Cinthia son cajeras del supermercado Caribe. Una tarde, en el horario de descanso, bajan al depósito del establecimiento para fumar a escondidas. Mientras encienden un cigarrillo, una de ellas confiesa tener pensamientos apocalípticos. La incertidumbre se transformará en desesperación y, mientras que el altavoz les reclama volver a sus puestos de trabajo, planearán una extravagante fuga. Este homenaje sesgado a Las criadas de Genet en clave de comedia tiene dramaturgia de Yanina Gruden y dirige Katia Szechtman. La escenografía es de Estefanía Bonessa y Agustina Filipini, el vestuario de Lara Sol Gaudini, luces de Matías Sendón y música original de Guillermina Etkins. Con Stephanie Petresky y Yanina Gruden.

Sábado y domingo a las 20, en la sala B del Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $800.

No tengo tiempo

Una obra sobre el paso del tiempo y su carácter amenazante, en una catarata de palabras poéticas poderosas. El desborde se hace jadeo y ritmo de la lengua, que se va tensionando para construir un humor brutal y sin complacencias. Mujeres que se desvelan por ese paso cotidiano y existencial, por el cuerpo que envejece, los años que pasan, los hijos que no llegan. ¿Cómo se conjura el paso del tiempo? No tengo tiempo habla de las mujeres de clase media urbana, del deseo de ser madre, de los mandatos socioculturales, la falta de tiempo, el consumo y de lo que somos capaces de hacer en pos de satisfacer el deseo. Con dirección de Cintia Miraglia y autoría de María Pía López, el vestuario es de Paula Molina, la escenografía de Víctor Salvatore y la iluminación de Matías Noval. Con Carolina Guevara y Leticia Torres

Domingo a las 18, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $1200.

MÚSICA

Gonna Lose

Despues de las versiones de Daniel Johnston editadas dos años atrás, Built To Spill tiene disco con temas nuevos, el primero en siete años. Sucesor de Untethered Moon (2015), el nuevo trabajo de una banda cuyo unico miembro estable es su líder, cantante y compositor Doug Martsch, lleva por nombre When The Wind Forgets Your Name y sale en septiembre. Será el décimo disco de estudio del grupo de Isaho en sus tres décadas de existencia, y el primero para Sub Pop, su nuevo sello. “Gonna Lose” es el primer simple adelanto –“Understood” es el segundo– de un álbum grabado por Martsch con los brasileños Le Almeida y Joao Casaes, integrantes del grupo Orua, a los que conoció cuando lo acompañaron durante una serie de shows realizados en Brasil durante 2018. Sin embargo, en la actual gira por los Estados Unidos, la formación actual de Built To Spill se completa con la bajista Melanie Radford y la baterista Teresa Esguerra.

A la hora del calor

Sexto disco solista de Martín Elizalde, con el que corona veinte años haciendo música, primero con Falsos Profetas, y luego por cuenta propia y con su nombre por delante (si bien sus primeros discos solistas salieron cuando aún existían los Profetas). Para este nuevo trabajo, grabado en su propio estudio La Siesta, Elizalde cuenta con la estimable compañía de Los Hermanos Soloman, que es como bautiza a su grupo estable como solista, integrado por Agustín Macías en bajo, Augusto Coronel Díaz en guitarra y Alex Fank en batería. Como invitados aparecen Dolores Solá, de La Chicana, en el arrebatado “Historia de un matrimonio”, y Gabi Luna Crook y Agustín Macías en “Después del invierno”, una canción atípica en su repertorio, que el propio Elizalde presenta como “medio ska, medio Cadillacs”.

ONLINE

Super Pumped

Las historias de aquellos hombres y mujeres que se hicieron bien de abajo para construir imperios suelen resultar atractivas, sobre todo si detrás de la pantalla se esconde una historia real. Disponible en Paramount+, la serie que reconstruye el ascenso y caída de Travis Kalanick (un Joseph Gordon-Levitt siempre al palo), socio fundador de la empresa Uber (antes llamada UberCab), ofrece varios de esos placeres genéricos. Aunque en el caso de este emprendedor en particular la constancia y fiereza comercial venía acompañada de varios deméritos personales. Con bastante humor y un reparto que incluye a Elisabeth Shue y Uma Thurman, además de la voz de Quentin Tarantino como un particular narrador, la trama acompaña a la pequeña compañía de San Francisco, enemigo público número uno de los taxis y remises, durante sus años de formación y crecimiento exponencial. Una mirada a la startup que redefinió los viajes en autos de alquiler en la ciudad con su novedosa aplicación y más de una verdad a medias.

Hacks

Sin lugar a duda, la serie protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder –la pareja despareja integrada por una veterana comediante y una joven aspirante a guionista– fue una de las sorpresas de la temporada pasada. La S02 arranca exactamente donde terminó la anterior: con la famosa humorista dejando Las Vegas para iniciar un tour de funciones más pequeñas e íntimas y así reiniciar su carrera, siempre acompañada de la nueva asistente. Todo parece ir sobre ruedas, pero las confesiones de la muchacha sobre una serie de intimidades de su empleadora amenazan con romper el precario equilibrio entre ambas. La serie, disponible en HBO Max, le valió a Smart el cuarto premio Emmy de su carrera.

CINE

El fotógrafo y el cartero

Presentado en calidad de preestreno en el reciente Bafici, el documental de Alejandro Hartmann sobre el homicidio del fotoperiodista José Luis Cabezas, uno de los hechos sociales más traumáticos de los años 90, ya está disponible en Netflix. ¿Qué ocurrió para que el fotógrafo de la revista Noticias fuera asesinado de manera tan cruenta? ¿Qué razones existieron detrás de la orden del empresario Alfredo Yabrán? ¿Qué oscuras inquinas y pases de factura movieron las piezas y culminaron en uno de los crímenes más recordados en la historia del país? Hartmann no propone nuevas tesis ni teorías conspirativas enrevesadas; en cambio, recorre de manera minuciosa, con una gran cantidad de material de archivo, cada uno de los pasos previos y consecuencias de esa muerte innecesaria y dolorosa. El equipo de producción del doc es el mismo detrás de Carmel: ¿Quién mató a María Marta?, la serie dedicada al crimen de García Belsunce, nueva demostración del interés local por el universo conocido como true crime.

Franklin, historia de un billete

El policial argento tiene una extensa historia y durante las últimas dos décadas el resurgimiento del cine de género ha aportado toda clase de aproximaciones, de las buenas, las malas y también las feas. La ópera prima de Lucas Vivo García Lagos se acerca a la vertiente más seca y dura, aunque con toques tarantinescos, en una historia de caídas y posibles redenciones, siempre empapadas de sangre fresca. Germán Palacios es el exboxeador devenido matón que pasó una temporada a la sombra y ahora debe enfrentarse a propios y ajenos, acompañado por la prostituta interpretada por Sofía Gala, su pareja y compañera en el violento camino a la libertad. Daniel Aráoz es el villano de turno, más malo que la peste.

TV

Los 90, la década que amamos odiar

El libro del filósofo Tomás Balmaceda, publicado en 2017, buceaba en los dolores y placeres de la década de 1990, “años de cambios y también de nuevos paradigmas que pusieron patas para arriba a la Argentina y al mundo, e iniciaron una era de transformaciones vertiginosas tras la caída del Muro de Berlín”, según afirmaba la solapa del volumen. Este nuevo programa documental conducido por el propio Balmaceda (foto) se propone llevar varios de los temas centrales del texto a la pantalla de tevé, aprovechando las posibilidades del ingente acervo audiovisual de aquella era. En la presentación del ciclo se destaca el repaso por eventos de la política, el deporte, el cine y los medios de comunicación en una época que “se pensó a sí misma desde el consumo y, por lo tanto, desde lo efímero”. Cada una de las diez emisiones se concentra en un único año de esa década, avanzando de forma cronológica y permitiendo la reflexión sobre continuidades, rupturas y cambios.

Miércoles a las 21:30, por Canal Encuentro.

El comisario Ricciardi

Corre la década del 30 en Nápoles y el comisario Luigi Alfredo Ricciardi se empeña a atrapar a los criminales homicidas que asolan la ciudad. La descripción podría señalar un relato policial clásico, pero la serie italiana que Europa Europa comenzó a emitir en estos días tiene una vuelta de tuerca fantástica: Ricciardi es capaz de sentir la presencia fantasmal de aquellos que han sufrido una muerte violenta, percibiendo su último pensamiento antes de dejar este mundo. Basada en la serie de novelas escritas por Maurizio de Giovanni, la trama entrecruza la realidad más concreta con el universo espiritual, bajo el cielo de una Italia crecientemente fascista.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.