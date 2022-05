Tras las afirmaciones del ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban, y como había adelantado Salta/12, ayer se pidió finalmente la renuncia a Santiago Payo, quien era el gerente del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín.

Si bien la salida del funcionario tuvo su punto final en el conflicto que persiste con agentes de la salud que cuentan con contratos hospitalarios y piden su regularización, el médico y ex diputado provincial denunció en una conferencia emitida por las redes sociales del Hospital los faltantes que siempre reclamó ante el Ministerio de Salud, sin obtener respuestas para subsanarlos.

Payo dijo que según un informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP), cuando inició su gestión "había un faltante de 87 millones de pesos y una deuda de 23 millones de pesos". En esa deuda se contaba la falta de pago a profesionales, a la Dirección General de Rentas y a distintos ciudadanos de Tartagal. Sobre estos últimos, indicó que, pese a todo, siempre accedieron a otorgar las prestaciones a la institución.

"Esas deudas se fueron cubriendo con 10 millones de pesos primero, y 3 millones 400 mil pesos después", por fondos que dispuso el Ministerio de Salud, sostuvo en la respuesta que dio ante las afirmaciones que el ministro de Salud, Juan José Esteban, hizo a Salta/12 sobre la falta de rendición de unos 14 millones de pesos.

Entre otras cuestiones, el gerente saliente mencionó que al asumir contaba con un servicio de cirugía suspendido al menos cinco meses antes, por lo que se convocó a un profesional médico jubilado para cubrir las necesidades del Hospital en casos de emergencia. También afirmó que los faltantes de personal, en todos los sectores del Hospital, generaban un problema para la atención. Esto fue el puntapié para tomar entonces a personas con contratos internos del Hospital.

"Tuvimos que pagar cuentas o facturas firmadas por quienes no correspondía en la gerencia anterior", añadió Payo. No olvidó que incluso hubo quienes "quisieron cobrar por lo que no habían trabajado", lo cual le valió denuncias infundadas cuando decidió no pagar los montos reclamados que, a su entender, no correspondían.

Otro de los puntos señalados fue el déficit en la parte administrativa, con una sola persona a cargo de las compras del Hospital, y la necesidad de cambiar a quien estaba al frente de la gerencia administrativa del Hospital por la gran cantidad de trabajo a su cargo. "Esa persona no podía sumar más horas por agotamiento, y el trabajo ya se tornaba insalubre".

Tras detallar los faltantes en los distintos servicios que deben dar respuesta a una población de 200 mil habitantes para los cuales solo hay unos 52 profesionales médicos, indicó que se había presentado una nueva estructura de personal del Hospital. En esta nueva disposición, se establecía la cobertura legal de quienes hoy siguen con el acampe en la institución. Pero no hubo respuestas.

Afirmó que solo son 53 los agentes sanitarios de la institución cuando se necesitan 80. Como ejemplo de la falta de soluciones indicó que se había elevado un expediente para solicitar el ingreso de 6 o 7 de esos agentes que fue rechazado, pese al compromiso preexistente de incorporarlos, como se solicitaba.

"Por último, quiero decir que no estoy con el barbijo puesto porque quería mostrar que tengo la cara muy limpia y puedo dar la cara en cualquier lugar", sostuvo Payo. Dio a entender que el motivo de su renuncia tiene más que ver con las críticas que elevó siempre por la falta de respuestas a la necesidad de los recursos. "Si eso molestó, la molestia debe cambiarse por acciones", añadió.

"El ministro es un inoperante"

Ayer la movilización de quienes solicitan su regularización como trabajadores dentro de la estructura del Ministerio de Salud contó con el acompañamiento de ATE y diversas organizaciones sociales. "El gerente (Payo) presentó la renuncia ante la falta de ayuda del ministro de Salud. Porque el ministro de Salud es un inoperante", fue la expresión del titular de ATE en el departamento San Martín, Fermín Hoyos, en el acto que cerró la movilización.

Si bien hasta ayer Payo seguía al frente del Hospital hasta poder entregar todos los informes, desde el Ministerio de Salud se había dispuesto que el centro sanitario quedara en manos del secretario de Servicios de Salud, Facundo Humacata; y la subsecretaria de Gestión de Salud, Silvia Cardozo, hasta designar un nuevo gerente.

Anoche, a última hora se supo que los trabajadores proponen al médico Leo Mora para la gerencia del Hospital de Tartagal, porque "no quieren otro gerente de Salta (capital)", indicó el portal de noticias Tartagalaldía.

El lunes, en tanto, los trabajadores que continúan en el acampe volverán a realizar una manifestación.