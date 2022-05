A principios de mayo de este año, gremios docentes y estatales denunciaron que el Gobierno de la Ciudad no reconoció el derecho a huelga y descontó el día a quienes habían adherido al Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo.

Este hecho dio a conocer, a su vez, el caso de una docente que, en 2020, sufrió el mismo problema: se trata de la profesora de lengua y literatura María de los Angeles Kabaradjian del Moral, que fue cesanteada de su cargo en el colegio ENS Nº6 de la Ciudad.

En diálogo con AM750, Kabaradjian del Moral reconstruyó los hechos que derivaron en esta situación: “El lunes 9 de marzo de 2020 tendría que haber arrancado la jornada laboral. A las 7.30 de la mañana le escribo a una de las directoras de la escuela diciéndole que no iba a concurrir, para asistir al 8M. A las 11 me escribe y me dice que tenía que ir, y me terminan sacando el cargo”, sostuvo.

Además, contó que “ya estaban con el acta lista para decir que, como no había tomado posesión del cargo, lo perdía. Mi jornada laboral era hasta las 13”, relató la docente.

“Me queda la sensación de que fue una medida disciplinatoria”, denunció en Aquí, allá y en todas partes, a dos años de ocurrido el hecho.

En el mismo sentido, recordó que fue a hablar del tema con la supervisora y ésta le respondió que esas eran "las consecuencias” por haberse adherido al Paro de Mujeres.

El viernes 6 de marzo se había realizado en el mismo colegio un acto público en el que María de los Ángeles había quedado como docente interina. "En ese momento se firma el acta, y me pareció extraño que no me dieran copia de los documentos, pero eran horas que ya venía trabajando''.

Esto sucedió luego que una colega del establecimiento se jubilara y María de los Ángeles -por antigüedad- tenía que tomar posesión del cargo, aunque no se realizó por acto público. Según le dijeron las autoridades, la posesión la tomaría “el lunes próximo”, aunque según ella, “nunca se lo comunicaron”.

Sumado a esto, lo más “extraño” que sucedió en el colegio es que el acto público donde se tomaron las horas que le quitaron el lunes lo hicieron cuatro días después, el viernes siguiente.