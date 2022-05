La murga uruguaya Agarrate Catalina sale de gira por la Argentina en junio con su espectáculo “La involución de las especies”. “Construimos el espectáculo alrededor de la caricatura de los humanos relacionándose entre sí”, explicó el líder de la banda, Yamandú Cardozo.

A 21 años de su nacimiento, la murga oriunda de Montevideo vuelve con una propuesta a la que nos tiene acostumbrados: una caricatura cruda e irónica, pero atravesada por el humor. “Vuelve a posar su lupa irreverente sobre el bicho humano”, aseguró Cardozo.

"Cantamos para estar menos solos y solas. Damos la pelea que tengamos que dar, desde la belleza", reflexionó el director de Agarrate Catalina en diálogo con La Casa Invita, por AM750.

Además, Cardozo explicó que se trata del "espectáculo que sale de las cenizas de la pandemia". "Fueron años de una extrañeza muy onda, porque no hay costumbre en Montevideo de que no haya carnaval, que no haya banda sonora, ese festival que dura 45 días. Este espectáculo viene de la distancia de un carnaval faltante", reflexionó el artista.

Este jueves 26 de mayo se presentarán en el Gran Rex y continuarán la gira por Mar del Plata, Necochea, Cipolletti, General Roca, Neuquén, Tandil, Olavarría, San Nicolás y Pergamino.



"Con la involución de las especies volvemos a apostar con irreverencia sobre bicho humano, es una caricatura cruda, irónica, atravesada por el humor, porque entendemos que es necesario hacer reír, para mover el telescopio", agregó.

Al igual que en El fin del mundo o Civilización la murga vuelve a críticar la organización colectiva del hombre con sus sistemas de gobierno y al rumbo que está tomando el ser humano como especie en un show que condenza hechos sucedidos en los últimos dos años como la pandemia del coronavirus o la guerra en Europa.

"La murga reconstruye sus espectáculos para que sean perfectamente agarrables desde todos sus rincones y sus aristas. Con el nuevo show, La Catalina vuelve a ser irreverente en su humor, con una poesía que es fruto de nuestras honduras más honestas", agregó Yamandú quien destacó que el show es accesible para todos los públicos.

Cuándo y dónde se presentará Agarrate Catalina

La murga uruguaya tendrá varias presentaciones en suelo argentino.