Horas después de la masacre de Texas, en que un joven de 18 años asesinó a 19 niños y dos adultos en la escuela Robb Elementary School, se conocieron unos chats que el asesino había enviado a una joven con la que venía chateando en Instagram, a quien si bien no conocía anticipó que estaba a punto de hacer algo sin darle mayores precisiones.

“Estoy a punto de…”, le escribió Salvador Ramos desde su usuario @salv8dor a una usuaria identificada como @epnupues. Ante la respuesta de ella preguntándole “¿a punto de qué?”, Ramos le aseguró que le diría antes de las 11.

Según contó la usuaria tras la difusión de los chats, la conversación se inició porque el asesino la había etiquetado en una foto de dos rifles AR-15 que había publicado tres días atrás en la cuenta que varios compañeros de su colegio afirmaron que pertenecía al tirador.

“¿Vas a compartir las fotos de armas que subí?”, le preguntó a la chica que le respondió: “¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?”. “Deberías estar agradecida que te etiqueté”, apuntó él, y ella respondió: “Es solo terrorífico”. Un día antes de la balacera, Ramos se volvió a contactar con la joven asegurando que estaba a punto de hacer algo y que se lo iba a contar.

“Te voy a escribir en una hora, pero tenés que responder, es un secreto y te lo quiero contar”. Dos horas más tarde le envió el último mensaje: “Ahora voy a salir a tomar aire”. Horas después, Ramos descendió de su vehículo en la escuela para iniciar la masacre.



En un posteo de su cuenta, la joven afirmó que no lo conocía. “No sabía nada de él, decidió etiquetarme en una foto de sus armas. Lo siento por las víctimas y sus familias. Realmente no sé qué decir”. Tras aclarar que puso a disposición de la Policía todas las pruebas, aseguró que “la única razón por la que le respondí fue porque le tenía miedo. Hubiese deseado haberme mantenido despierta para convencerlo de no cometer ese crimen”. Luego bloqueó el acceso público a su perfil de Instagram.

Además, otro amigo de Ramos, que contó a CNN que se juntaban a jugar videojuegos, informó que el adolescente le había enviado un mensaje con fotos de un arma y un bolso lleno de municiones pocos días antes del ataque. “Hace cuatro días me envió una foto del AR-15 que estaba usando y una mochila llena de cartuchos y como siete cargadores”, detalló.

Quién era Salvador Ramos, el autor de la masacre de Texas

Ramos, de 18 años, ingresó este martes a una escuela primaria de Texas y abrió fuego asesinando a 19 alumnos y dos docentes. Fue abatido por la policía. Previo a eso, el joven también habría disparado contra su abuela antes de salir de su casa.

Con el correr de las horas, se fueron conociendo más detalles de su vida y cómo se desenvolvió los días previos al ataque. Se revelaron imágenes que evidencian que mostró armas en redes sociales y sus últimos chats. También se supo que el presunto tirador sufría bullying en la escuela.

Según detalló el gobernador Greg Abbott, el joven fue a una escuela secundaria cercana y era oriundo de Uvalde, una ciudad con 16 mil habitantes, mayormente latinos. En el último tiempo trabajó en la cadena de comida rápida Wendy’s hasta que renunció un mes atrás.

Adrián Mendes, un gerente nocturno del local dijo a CNN que el acusado “parecía ser tranquilo, del tipo que no dice mucho. Realmente no socializaba con los otros empleados”. Aseguró que casi no se lo cruzaba, que trabajaba cinco días por semana de 11 a 17.

Un compañero del colegio que se autoproclamó “cercano” a Ramos remarcó que la mayoría de los compañeros de clase le hacían bullying tanto en la escuela como en redes sociales. Se burlaban de su ropa y de la situación económica de su familia. Otras fuentes detallaron que atravesaba situaciones violentas con su madre.

Si bien no tenía antecedentes penales, apenas cumplió sus 18 años se dirigió a una tienda para comprar armas y municiones, tal como permite la legislación estadounidense.

El hecho ocurrió poco antes del mediodí, en el anteúltimo día de clases previo a las vacaciones. Las víctimas estaban en 2º, 3º y 4º grado, es decir tenían entre 7 y 10 años. También murieron dos docentes que rondaban los 40 años.

Según detallaron fuentes policiales a la cadena televisiva BBC, al momento del hecho el tirador tenía una pistola y un rifle semiautomático AR-15 y cargadores de municiones de alta capacidad, aunque aún no fue confirmado oficialmente.