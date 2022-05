El diputado nacional y exsecretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, defendió este jueves la represión que tuvo lugar en 2017 durante la masiva movilización en contra de la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri. Habló de un grupo de manifestantes que intentó "tomar el Congreso".

El exfuncionario macrista que días atrás quedó en el foco de la polémica por su llamativo viaje a Ucrania junto al diputado Waldo Wolff, justificó el accionar de las fuerzas de seguridad, que en medio del debate por la reforma previsional, a finales de 2017, reprimió con dureza a manifestantes y periodistas en inmediaciones del Congreso.

Al ser consultado por AM750, Milman defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y la justificó señalando que “no hubo represión, sino manifestantes que intentaron tomar el Congreso”.

“Hubo un intento por tomar el Congreso. No una represión. Está legislada la represión. En los países que tienen orden, la represión existe. No es una mala palabra. ¿Está mal que las fuerzas de seguridad repriman a quienes quieren cometer un ilícito?”, se preguntó el exfuncionario en un tenso cruce con la conductora Cynthia García.

Aquel debate, donde el macrismo reformó la ley previsional y rebajó la actualización de los haberes de jubilados, pensionados por discapacidad, excombatientes de Malvinas y los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y embarazo, se llevó a cabo en medio de una brutal represión que se extendió por largas horas y que acabó con decenas de detenidos por manifestarse, heridos con balas de goma e intoxicados por inhalación de gas pimienta. Hubo alrededor de 60 heridos y se iniciaron causas contra cinco manifestantes por supuestos distribuíos.

"Con Bullrich hicimos una buena gestión"

En un tenso cruce con la conductora de AM750 Cynthia García, Milman defendió la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. "Hicimos una buena gestión", afirmó, aunque se desmarcó del resto de la administración de Juntos por el Cambio.

"Argentina tiene un mercado de trabajadores informales cercano al 40 por ciento, gente que no tiene paritarias, aguinaldo, vacaciones, tampoco indemnización. ¿No tenemos que hacer algo para que toda esa gente pueda tener todos los derechos?", se preguntó luego el diputado, que consultado respecto de porqué Mauricio Macri no logró reducir la precarización, afirmó: "Yo no represento al Gobierno de Macri".

"Las cosas no son estáticas, la sociedad no es estática. La sociedad resolverá de qué lado está. En democracia hay alternancia", sosutov en otro tramo de la entrevista, en la que además afirmó que durante su gestión "no se reprimió a ningún docente". "No mandamos a reprimir, ella (Bullrich) no reprime.