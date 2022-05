El actor estadounidense Ray Liotta murió a los 67 años, mientras dormía. Estaba en República Dominicana filmando la película “Dangerous Waters”, informó el sitio Deadline Hollywood.

De acuerdo a TMZ, la prometida del actor, Jacy Nittolo, estaba acompañándolo en el rodaje.



La carreta de Liotta explotó por la película “Goodfellas” (Buenos Muchachos, 1990), de Martin Scorsese, en la que trabajó junto a Robert De Niro y Joe Pesci.

Liotta estaba en un momento de gran resurgimiento de su carrera. Sus recientes trabajos incluyeron “The Many Saints of Newark”, “Marriage Story” y “No Sudden Move”.



Además, había terminado de filmar “Cocaine Bear”, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de “Working Title The Substance”, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

También actuó con Taron Egerton en la serie Black Bird de Apple TV+, apareció en “Hanna” de Prime Video y protagonizó junto a Jennifer Lopez el drama de NBC “Shades of Blue” entre 2016 y 2018.

Si bien es más conocido por sus papeles en la pantalla grande, Liotta ganó un Primetime Emmy en 2005 por su paso como invitado en el drama televisivo “ER Emergencias”.

Por su papel en “Something Wild”, dirigida por Jonathan Demme, obtuvo una nominación al Globo de Oro en 1987.

Nacido en 1954 en Nueva Jersey, Liotta empezó a trabajar en series de televisión a finales de los años setenta y su figura creció a partir del rol del mafioso Henry Hill que encarnó en “Goodfellas”.

Si bien se lo vincula con sus trabajos ligados a villanos, policías corruptos y mafiosos, el propio Liotta dijo en diálogo con El País: “He hecho unas 80 películas y en la mayoría hacía de tipos buenos, pero la gente parece que solo recuerda a los malos".

Con una extensa carrera en Hollywood, Liotta es conocido además por otros papeles memorables en películas como “Field of Dreams”, “Cop Land”, “Corrina Corrina”, “Operation Dumbo Drop”, “Hannibal”, “Unforgettabble” y “Blow”.