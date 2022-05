A 35 años del nacimiento de Página/12, uno de sus fundadores, Ernesto Tiffenberg, calificó al diario como una “creación colectiva”. "Porque son muchos los que contribuyeron a hacer este diario, aunque muchos no lo sepan, desde quienes protagonizaron hechos políticos y sociales importantes, hasta los que los reflejaron en sus colaboraciones y, por supuesto, también todos los que lo leyeron”, detalló.

Al igual que lo hiciera más temprano uno de los directores del diario, Hugo Soriani, Tiffenberg recordó el contexto social en el que surgió el diario, que terminó siendo uno de los proyectos periodísticos más rupturistas de los años 80 y 90. "Era lo que la sociedad necesitaba", señaló, al respecto.

“Claramente era algo que no existía en ese momento, pero que la sociedad Argentina claramente estaba exigiendo: un periodismo distinto, democrático, que permitiera un acceso a las noticias mucho más parejo, más horizontal y que pusiese en discusión temas que no lo estaban: todos los temas que no le interesaban al poder”, argumentó.

La evolución de Página/12

Tiffenberg detalló que, desde su publicación, el diario tuvo varias “olas”: primero, a la semana de salir a la calle, “ya formaba parte del sentir colectivo”. Y contó su experiencia al escuchar a un canillita nombrar al diario junto a dos de los matutinos más hegemónicos de ese momento. “Ahí me cayó la ficha. Si un canillita gritaba 'Clarín, Nación, Página' era porque ya éramos uno más”, recordó.

La segunda “ola” fue en el apogeo del menemismo, donde el diario tuvo una fuerte presencia e instaló el “periodismo de investigación” en los medios nacionales al ·poner sobre la mesa "la relación entre las privatizaciones y la corrupción” y cómo se imbrincaron para el proyecto de transformación económica regresiva del gobierno de Carlos Saúl menem.

Por último, según Tiffenberg, la tercera ola está relacionada con el tema de los derechos humanos "en su sentido más amplio, no solo en relación a la última dictadura sino a lo que se llama usualmente los derechos de las minorías. Incorporar nuevas temáticas, nuevas discusiones”, indicó.

Por último, en tiempos en que se debate una supuesta contradicción entre periodismo “objetivo” y “militante”, el co-fundador de Página/12 señaló que todo está atravesado por nuestra “subjetividad”. “A mí no me gusta hablar de periodismo objetivo. Todo periodismo está realizado por sujetos que ven y analizan desde su subjetividad. A mí lo que me parece importante es que el periodismo sea riguroso, que contraste todo lo posible la realidad de los hechos”, afirmó.

“Eso no garantiza que haya una verdad única. Lo que garantiza es que haya verdades honestas y rigurosas que pueden ser contrastadas por otros”, concluyó.