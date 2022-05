Rusia se acerca cada vez más a Kramatorsk, bastión militar clave de Ucrania

Scholz dice que Putin pretende imponer "la ley del más fuerte"

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó que Rusia está atentando contra el orden de seguridad instaurado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y contra el acuerdo de no redibujar fronteras por la fuerza.



Scholz indicó que es una cuestión que ha tratado en repetidas ocasiones en sus conversaciones teléfonicas con Putin, que según dijo le dio "discursos" sobre la historia de Rusia y sobre las similitudes étnicas entre rusos, bielorrusos y ucranianos.



"Mi respuesta es que hay un acuerdo por el que las fronteras no se mueven por la fuerza," dijo el canciller, según el cual si todos los países empezaran a revisar sus límites en base a los libros de historia las guerras no terminarían nunca.



Señaló que los debates sobre si se puede combatir la violencia con violencia y sobre si la paz sólo se puede lograr sin armas son legítimos y que respeta todos los puntos de vista, pero subrayó que su postura es clara.



"Nos hemos decidido a apoyar a víctimas para que no triunfe la injusticia ni se imponga la ley del más fuerte," aseveró, en referencia al apoyo a Ucrania, y agregó que "la justicia es requisito para la paz".