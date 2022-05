La situación de falta de combustibles, y puntualmente gasoil, utilizado para la cosecha y el transporte de mercaderías en todo el Norte del país, y puntualmente del interior de la provincia de Salta, ya es alarmante. Así aseguraron a este medio los referentes del sector del campo.

Eliseo Rovetto, de Federación Agraria, le dijo a Salta/12 que la situación se agrava a medida que se sube en el mapa: “estoy volviendo de Embarcación y era imposible cargar”, contó. Detalló que en aquellas estaciones del interior donde venden “te entregan de a 30 litros de Infinia y como máximo 200 de común mayorista para el laboreo”, y que no les dan una explicación valedera al faltante.

Mientras que uno de los referentes y tesorero de ProGrano en Salta, Emilio Gahan, fue aún más categórico: “cada vez peor, esto se va agravando”. El productor expresó con disgusto que las plantas de refinería no entregan, y que de alguna manera especulan con el precio, “porque en dólares está casi a niveles normales, pero el gobierno está inventando precios internos, entonces las petroleras lo que pueden lo sacan afuera”.

Para Gahan, el problema de fondo es que la Argentina dejó de producir lo suficiente para el consumo interno, y al no haber stock de dólares se dificulta la importación, y como sucede con los subsidios y la coparticipación “siempre prima la región central, total, la periferia no existe y somos los más perjudicados”, sostuvo, haciendo referencia a que las cuotas de combustible se quedan para garantizar la cosecha de la zona sojera primordial del país, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos.

“Es una peripecia llegar a Salta desde el puerto de Rosario, tenés que parar en cada estación y no te venden más de 5 o 10 litros, a los camiones como mucho les cargan hasta $4.000”, relató. Todo eso, se explayó, genera pérdidas en días de flete y de cosecha, “lo que se hace en dos días se termina haciendo en seis”. Pero además, genera sobreprecios en todos los productos y en los fletes “porque el que llega te quiere cobrar más”. “Hemos llegado a pagar $235 el litro de gasoil cuando el acordado para mayorista es de $165 el común $210 el euro”, añadió.

El empresario explicó que ésta es la etapa final de la cosecha de soja, a la que se suman algunas especialidades como el sésamo y algunos porotos, mientras que ahora comienza la de maíz, y que para cada temporada se consumen alrededor de mil millones de litros por mes.

El presidente de la misma entidad, Lucas Norris, también se sumó a los reclamos, afirmó que en la zona de Las Lajitas, en el departamento de Anta, “pueden pasar tres o cuatro días en los que no hay o no venden nada en la YPF”, mientras que en la Refinor de la zona venden mínimos cupos “y carísimo”. “El gobernador se había comprometido a garantizar el abastecimiento, y es una utopía, no hay nada y hace un mes que estamos igual”, se quejó.

El legislador nacional Lucas Godoy, informó que ya venían solicitando el suministro desde hace tiempo, y reveló que ayer presentó un proyecto de resolución manifestando su preocupación y exigiendo que se priorice el suministro en toda la región del Norte del país “de manera equitativa”.

En su momento YPF, que ocupa más del 60% del mercado local, se había comprometido ante funcionarios y legisladores que no iba a faltar el abastecimiento, y lo mismo sucedió con Refinor, que tiene un 18% y posee su planta en Campo Durán, “pero en este tiempo de cosecha, y ante la escasez terminan llevando todo al centro del país, que es la joya de la abuela, y los camiones no quieren venir para no quedarse varados, o cobran más por el riesgo que corren”, indicó el diputado.

“Lo que necesitamos es presentar una posición conjunta para reclamar la distribución equitativa, no de la escasez, sino de lo que hay disponible realmente en el país”, agregó.

Pedido unánime

En el marco de la décima Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande, se reunieron ayer los titulares de las carteras productivas de las diez provincias que integran la región, junto al vicejefe de Gabinete de Nación, Jorge Neme, a quien le manifestaron la preocupación y le pidieron soluciones urgentes ante la falta de gasoil.

Representando a Salta, estuvo el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos. Desde su cartera informaron que Neme les transmitió que próximamente estarán recibiendo barcos cisterna de importación de gasoil para resolver la demanda estacional consecuencia de la cosecha gruesa. Se espera que las petroleras YPF, Shell y Axion normalicen su abastecimiento para finales de junio.

“Nosotros desde la provincia no tenemos, tristemente, la llave de la solución, porque el mercado de los combustibles está íntegramente regulado por Nación”, declaró a este medio De los Ríos al salir del encuentro. Añadió que todos los ministros, así como los gobernadores, exigirán soluciones de fondo para revertir las grandes asimetrías que hay entre Ciudad de Buenos Aires y alrededores y el interior del país, porque así como sucede con los subsidios a los servicios públicos y el transporte, pasa con el combustible: “Me envían fotos de surtidores de Las Lajitas con faltante o con el precio a $230, cuando en Capital Federal se vende normalmente a $140”, manifestó.

“Es una tragedia transversal, porque además de la cosecha y la zafra, perjudica a otras actividades como el turismo, al ciudadano de a pie y todo el comercio”, afirmó, y luego reconoció que el país tiene un problema de fondo en épocas de pico de consumo de gasoil, al que se suma la crisis internacional por la guerra en el este europeo que hizo elevar el precio del crudo a prácticamente el doble de lo que vale en el mercado interno, “hace que la importación del faltante de gasoil sea muy compleja, porque nadie quiere vender haciéndose cargo de la diferencia que hay entre el precio internacional y el nacional”, dijo.

Aseguró que seguirán exigiendo que a la provincia de Salta no le falte gasoil, “porque además somos productores de petróleo y tenemos refinería en nuestro propio suelo”. E informó que tanto YPF como Refinor le aseguraron que no están exportando “ni un litro de combustible”, y que la petrolera de bandera estatal ya tendría todo listo para recibir gasoil importado que garantice el abastecimiento en todo el territorio.

Más tarde, en el encuentro de gobernadores, Gustavo Sáenz y sus pares de las demás provincias aprovecharon la presencia de funcionarios como el jefe de Gabinete, Juan Manzur, o del la cartera de Interior, Wado de Pedro, para insistir en que se encuentren “soluciones concretas”.

“Está afectando a nuestros productores, prestadores de servicios públicos y ciudadanos en general y esto nos obliga a que tengamos desde Nación una respuesta en la que nos digan con certeza cómo se va a resolver esta problemática”, manifestó el mandatario salteño.

Manzur afirmó que se redoblan esfuerzos con la Secretaría de Energía e YPF para normalizar el aprovisionamiento de gasoil a las provincias del NOA y NEA y así garantizar el aporte del insumo para la producción y otras áreas básicas como el transporte público, seguridad y salud. Y que se monitorearán las zonas de frontera para controlar el paso de camiones con este combustible.