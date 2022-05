Una mujer vallista. En su voz, en su canto se escuchan las geografías que la acunaron en su niñez, las peñas que la recibieron en su primera juventud. La cafayateña actuará en algunas horas, exactamente a las 20, en el Teatro Provincial, ubicado en Zuviría 70 de la ciudad de Salta, con entrada libre y gratuita.

En el concierto se "despedirá” de “Genuina”, un disco editado en 2019. En esa placa, la artista versionó hitos de nuestro folklore, como “La Arenosa”, de Castilla y Leguizamón, o “Cuando tenga la tierra”, de Daniel Toro y Ariel Petrocelli. Para que una obra la conmueva, para que elija recrearla “tiene que tener una lucha social, una poesía profunda”, un paisaje que la emocione, asegura.

Antes de reencontrarse con sus seguidores, que pueden reservar sus boletos en [email protected], la hacedora de “Pa’ chinas y changos”, “Achalay Tierra”, entre otros, adelantó detalles de su próximo disco y aseguró que en sus composiciones deja que “la gente vea la esencia” de su ser.

-Esta noche actuarás con entrada libre en el Teatro Provincial, ¿cómo te preparás para ese concierto y cuáles son tus expectativas, dado que quien lo desee podrá asistir?

-Así es, se trata de un show acústico en el marco de "Conciertos en el Foyer" del Teatro Provincial Juan Carlos Saravia de nuestra Capital salteña. Con mucha alegría estoy esperando este encuentro musical en el mes patrio con mi gente, con nuevos oyentes y turistas visitantes. Y crecen las expectativas aún más cuando me dicen que apenas lanzamos el flyer de esta presentación se anotó la gente para asistir, sobre todo es hermosa la propuesta abierta para todo público para que nadie se quede afuera.

-Allí mostrarás tu disco Genuina, de 2019…

-Estoy despidiendo a Genuina, por supuesto, voy a cantar las canciones más pedidas de este disco, pero también vamos a invitar al público a conocer lo que se viene del próximo material, con canciones de un folklore más amplio y latinoamericano y con la sorpresa de nuevas composiciones propias.

También este show va a tener un condimento particular, obviamente por el lugar que lo amerita, pero aún más, por el acompañamiento de esta ocasión. Voy a tener el privilegio de estar acompañada musicalmente por el piano de cola del Teatro Provincial a cargo de Luis Palavecino, de General Lamadrid; en saxo y flauta traversa, por Abel “Pipo” Gorosito, de Olavarría, provincia de Buenos Aires, y Marcelo Claure en percusión.

-Ese trabajo, de 2019 tiene una recopilación de clásicos, pero con una impronta propia, ¿cómo elaborás las reversiones, por un lado, y cómo te vinculás con la composición?

-El disco fue producto de nuestras tocadas en vivo con mis hermanos de la música, fue una cosa que fluyó, para dejar plasmado lo que hacíamos en el escenario en aquel entonces y el repertorio que manejaba en ese momento. Fuimos al estudio y cada uno de los músicos dejó lo mejor que sabía hacer con su instrumento, nos permitimos jugar y expresarnos con cada obra elegida. Fuimos sinceramente "genuinos" todos, no tan solo yo con mi voz. Hoy crecimos un montón, musical y profesionalmente, y vamos por otro desafío más producido, pero me alegra la forma de trabajo que nos propusimos, nosotros mismos fuimos los directores musicales de Genuina.

De izquierda a derecha, Mauro Baravo, Álvaro Jiménez, Esteban Jiménez y Karen Marín, el grupo con el que grabó Genuina.

La composición es la clave del disco, es el momento en el que dejo a la gente que sienta la esencia de mi ser. Lentamente, después de mis interpretaciones levanto la voz para decirles que me escuchen lo que ando componiendo y lo que anda saliendo de mí. De hecho, no me apuro en mostrarles todas las canciones como catarata, todo a su tiempo.

-En una entrevista, dijiste que levantás la bandera calchaquí en nombre de las mujeres de esta generación, ¿qué te motivó a asumir esa responsabilidad, esa idea?

-Siento que desde chica decidí comprometerme como artista, desde ese entonces dignifico quién soy y de dónde vengo. Hacerme cargo de esta voz que me dio Dios y que la Pachamama decide abrirme camino para que la siga manifestando. Entonces en un momento me doy cuenta del valor de ser artista musical de los Valles Calchaquíes, porque hay tantos músicos talentosísimos que se quedan como cantores locales, que siento que el techo de cristal en las mujeres músicas prevalece en los pueblos por nuestras costumbres de campo y la maternidad. Es así que siento orgullo decir en los escenarios que soy mujer calchaquí en esta generación y lucho para romper los esquemas de la historia.

-¿Cómo ves hoy a las mujeres cantoras de nuestro país, en general y de Salta en particular?

-Estoy agradecida de los avances y los derechos conseguidos a nivel nacional en estos tiempos por establecer la problemática de la participación en los escenarios y oportunidades para las mujeres trabajadoras de la música. Sin embargo, en Salta nos falta mucho más diálogo con los municipios y productores que organizan festivales. Los managers no quieren apostar por proyectos de mujeres y sigue costando la convocatoria y la participación en las carteleras en festivales sin que sea una obligación, por la ley de cupo femenino, para quienes lo realizan. Conozco a muchas artistas que están a la altura de merecer, por trayectoria y profesionalismo, estar en los escenarios grandes. Solo espero que la sociedad se dé cuenta de que los festivales deben ser mixtos para que todos y todas podamos trabajar durante el año.

-Has compartido escenarios con César Isella, Polo Román, Víctor Heredia, Jorge Fandermole, Melania Pérez, Juan Falú, Bruno Arias, Vitillo Ábalos, ¿qué aprendizajes, qué riquezas cosechás luego de cantar con otros?

-Aprendí y aprendo un montón de cada uno de ellos, desde su reacción al momento de estar en el camarín charlando, su forma de manejarse, su forma de presentarme y sus gestos de bondad de compartir. Así me manejo y, quién sabe, tal vez es una enseñanza para que yo lo replique con los nuevos valores del folklore que se vienen.

-Te iniciaste como solista en 2005, en peñas de Cafayate ¿qué se mantiene de aquella adolescente, qué ha cambiado?

-Se mantiene la frescura de saber que cada público es nuevo y debo dejar lo mejor de mí, siguen esos cosquilleos, como nervios, antes de subir a un escenario. Sigue la alegría de ver esos rostros disfrutando, sintiendo la obra musical a fondo y que la transmisión es cada vez más intensa. He visto a gente llorar en medio de mi música entonces me emociono de haber llegado a su corazón con mi voz. Lo que ha cambiado es el tiempo, de esa forma se ve el crecimiento a través de la experiencia y han quedado atrás las inseguridades y cada día trato de dar lo mejor de mí en el ámbito cultural que me compete.

-¿Cómo seguirá tu 2022?

-Además del disco nuevo, producciones audiovisuales nuevas, viene una gira por Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires; y música compartida con colegas amigos, si el universo quiere. Por otra parte, un sueño enorme es irme al exterior con mi música, falta menos que antes. Soy feliz mientras camino con la música. Lo más lindo es que esta nota deja registro de mis encuentros con mi público salteño, que solo espero algún día futuro la relean, me escuchen en una radio y reconozcan mi voz.