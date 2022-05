En las últimas semanas, Mayra Mendoza es víctima de una insistente campaña de denuncia mediática sobre el desvío de dinero en cooperativas de Quilmes. Página12 habló con la Intendenta de Quilmes sobre el caso, que ella describe como una mentira y ante la cual decidió someterse a la Justicia: "Entregamos todos los expedientes y estamos a disposición de lo que haga falta para que se sepa la verdad”. En el diálogo retoma los datos y los antecedentes de otras campañas de desprestigio a una intendenta, dice, mujer y referente de La Cámpora, "cosas distintas a lo que está acostumbrada la política". Además, un reclamo directo al Presidente para la continuidad del Programa Acompañar que sostiene a mujeres víctimas de violencia de género y la necesidad de institucionalizar el debate del Frente de Todos.

-- Las últimas semanas fue acusada de desviar dinero destinado a las cooperativas. ¿Cuál es la verdad? ¿Y cuál fue su reacción?



-- Me acusan de desvío de fondos de cooperativas a Miami y que se les da el subsidio a cooperativas que no trabajan. Todas mentiras. Otra vez se trata de una noticia, un título que lo plantean como verdad, pero que no es así. Lo único cierto es que sí hay cooperativas en Quilmes trabajando. Con todas estas denuncias sobre hechos falsos me vi en la obligación de ver cómo explicaba a los vecinos que esto que plantean de manera tan fuerte y como una certeza, no era cierto. Por eso decidí autodenunciarme. Es decir, me presenté ante la Justicia de Quilmes de manera voluntaria para que se investigue. Pusimos a disposición de la Justicia todos los expedientes y la información que necesiten y se ratifique que se trata de más mentiras. Hablan de un monto de 535 millones de pesos, dato real que toman del Boletín Oficial del municipio, pero se trata de convenios anuales con las cooperativas, es decir que esa cifra está anualizada.

-- ¿Cómo es eso?



-- Los trabajos que realizan las cooperativas son diversos, como el mantenimiento de espacios públicos, con riego y embellecimiento de plazas. Todos son trabajos de mantenimiento general de los espacios públicos que hacen las cooperativas desde marzo del 2021, en mi gestión. Pero este esquema de trabajo de mantenimiento es así desde el 2009, pasó por las gestiones anteriores a la mía, incluyendo el macrismo. Entonces, generan una vinculación a partir de empresarios de Quilmes donde me ponen a mi como titular de cuentas en el exterior, cosa que es absolutamente falsa. Sinceramente no me preocupa porque quiero que se sepa la verdad, lo que me genera es indignación y bronca. Ojalá que cuando termine esta investigación y la justicia ratifique que todo se hizo bien, los mismos que difundieron las mentiras difundan la resolución judicial.

-- Usted plantea que se trata de fake news. ¿Cree que detrás hay un juego de la oposición?



-- Obviamente soy consciente que soy un objetivo del poder real, del poder mediático en principio y del económico, porque ambos forman parte de lo mismo. Me atacan por lo que represento: una intendenta de La Cámpora, mujer y medianamente joven. Son cosas distintas a lo que está acostumbrada la política. La verdad, es que desde el primer día empezaron con distintas fake news a las que no les di demasiado interés porque priorizamos la gestión. Pero está claro que estos sectores no tienen ningún límite. A esto se suman las redes sociales que a pesar de ser buenos medios de comunicación directa, son usados por estos sectores para hacer daño, con formas muy violentas. Han inventado todo tipo de mentiras involucrando a mi familia, incluso a mi hija. Es indudable que lo que buscan es corrernos del eje del trabajo, porque yo lo que tengo que hacer es gobernar este municipio, tratar de poner en igualdad los barrios, tratar de darle más dignidad a muchas personas que viven indignamente y reducir la deuda histórica que tenemos con ellos.

***



-- Cambio de tema. Hay sectores que dicen que todo se rompe en el FdT. Sin embargo, hay distritos que buscan institucionalizar espacios para encaminar el debate y limar asperezas. ¿Cómo lo ve usted?

-- Justamente en estos días hubo un encuentro en Chaco. Creo que como militantes políticos queremos seguir construyendo un espacio común, y está claro que esto no se construye en un día sino que es un trabajo diario. Sobre todo cuando sos gobierno en los tiempos que nos tocaron, después del macrismo y tras una pandemia. Por eso, destaco lo que dijo Cristina en Chaco hace unas semanas, donde planteó que lo que estaba pasando no era una pelea sino un debate. Es importante seguir con ese debate en ámbitos institucionales. La institucionalización del FdT en la provincia de Buenos Aires me parece un paso inteligente, donde estamos avanzando con la participación de todos los sectores.

-- Encontrar un espacio dónde debatir de forma más ordenada políticamente parece ser necesario.

-- Es sano y es necesario porque caer en ese planteo de que hay una pelea entre Alberto y Cristina es minimizar todo y deja de lado el punto neurálgico de este debate, que tiene que ver con el modelo de país que representamos y con el contrato electoral que asumimos en el 2019, con el que nos comprometimos con la gente. Esos objetivos que Cristina había planteado a fines de 2020 que era alinear salarios, jubilaciones, tarifas y precios de los alimentos, y hoy no podemos negar que gran parte de la población no llega a fin de mes o le cuesta y que no puede acceder a los alimentos como tendríamos que poder garantizar en esta Argentina. También tenemos que reconocer que existen asalariados por debajo de la línea de pobreza.

-- ¿Están buscando mejorar aspectos de la gestión del gobierno nacional?

-- Esto lo planteamos objetivamente, para poder mejorarnos entre nosotros, porque nadie niega que la Argentina está creciendo, pero que ese crecimiento no sea para cuatro o cinco personas que se creen dueños de la Argentina y de nuestras vidas, sino para el pueblo en su conjunto, para la mayoría del pueblo. Este es el debate que tenemos dentro del FdT y me parece que la institucionalización puede ser una vía dónde discutir. Lo que nosotros creemos como espacio político mayoritario en el FdT es que la relación va a ser mejor cuando haya más señales y mejoras para la gente. El poder siempre te intenta convencer de lo que no podes hacer y nosotros nos negamos a eso.









Foro contra la Violencia de Género.



***



-- Este fin de semana reunió a mil mujeres en un Foro contra la violencia de género, donde pidió públicamente al Presidente que ratifique un programa. ¿Cuál es?



-- Se trata de un programa para atención y acompañamiento a víctimas de violencia de género. Es uno de los programas nacionales destinados a proteger a la población, y en este caso darles contención y acompañamiento a mujeres que sufren violencia de género. El programa brinda ayuda económica durante seis meses con un subsidio equivalente a un salario Mínimo, Vital y Móvil, pero creemos que seis meses no es suficiente. El objetivo es ayudar a que las mujeres que son violentadas puedan adquirir autonomía y romper la dependencia económica de sus parejas. Teniendo en cuenta la realidad económica y social, es muy difícil resolver la autonomía en seis meses, por eso también pedimos la continuidad del Programa. Sé del esfuerzo que hacen las ministras de Equidad tanto en Nación como Provincia para garantizar esa herramienta. Todavía no tenemos garantizada la continuidad del programa y por eso pedimos en el Foro de la provincia de Buenos Aires donde debatimos para construir las políticas del Plan Nacional contra la violencia de género 2023/2024.

-- ¿Qué injerencia tiene el programa en su distrito?

-- En Quilmes tenemos más de 10 mil inscriptas al programa y más de 150 mil en todo el país. Por eso es tan importante tener garantizada la continuidad del programa. Y conociendo la experiencia del "Ellas Hacen" cuando Cristina era presidenta, creo que hay que recuperar ese modo organizativo donde las mujeres tenían la posibilidad de construir proyectos productivos autogestivos y realmente lograban alcanzar autonomía e independencia económica. Por eso, en el foro, con la participación de más de mil mujeres, le pedí públicamente al Presidente y al ministro de Economía, Martín Guzmán, que contemplen el presupuesto necesario para el programa Acompañar, porque no queremos que pase como en el gobierno de Macri, de corte neoliberal, donde siempre se recorta y se ajusta sobre los sectores populares, principalmente por las mujeres. No queremos que suceda y por eso necesitamos la garantía de que va a continuar.

-- ¿Cree que el recorte está vinculado al acuerdo con el FMI, que pide ajustes en el área social?

-- No tenemos claro cuál es el origen de la posible suspensión, si tiene que ver con la revisión trimestral que va a hacer el Fondo, pero nos llegó información de que es una posibilidad. Necesitamos continuidad y permanencia, por eso necesitamos la confirmación de parte del Presidente y su equipo económico.