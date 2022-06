Rusia suspenderá el suministro de gas a Dinamarca

La empresa energética danesa Orsted anunció hoy que el suministro de gas ruso a Dinamarca quedará suspendido a partir de mañana a las 6 hora locales (la 1 en Argentina) tras negarse a realizar pagos en rublos.



"Como no hay un gasoducto que vaya directamente de Rusia a Dinamarca, Rusia no podrá cortar directamente el suministro de gas a Dinamarca, por lo que ésta podrá seguir obteniendo gas. Sin embargo, esto significa que el gas para Dinamarca debe comprarse, en mayor medida, en el mercado europeo del gas", explicó Orsted en un comunicado.



El gas representa el 18% de la energía consumida anualmente en Dinamarca, según reportó la agencia de noticias AFP.



Tras la imposición de sanciones a Moscú por su invasión de Ucrania, Rusia anunció que solo aceptará pagos por entregas de gas natural en su moneda nacional.



En consecuencia, el país exige a los compradores abrir cuentas bancarias en rublos o sino verán las entregas suspendidas.



El anuncio del cese del suministro de gas ruso en Dinamarca se da en la víspera de la celebración de un referendo sobre la excepción a la política común de defensa y de seguridad en la Unión Europea (UE), que el país mantiene desde hace tres décadas, convocado como respuesta a la intervención militar de Rusia en Ucrania.



La excepción en defensa supone que Dinamarca no puede participar en misiones militares de la UE -pero sí civiles- ni en discusiones ni negociaciones relacionadas con ese área, y le impide ser miembro de la Agencia de Defensa Europea y de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP).



Vigente desde 1992, esta singularidad danesa podría cesar ante el cambio que supuso el conflicto en Ucrania en el panorama de seguridad en Europa.



Los sondeos dan una ventaja clara a los partidarios de abolir la excepción, con diferencias de más de diez puntos, y solo el alto número de indecisos -hasta una quinta parte- plantea cierta incertidumbre sobre el resultado.