La quinta fecha del Torneo Clausura se completará este lunes con dos partidos de la Zona B. Desde las 19, Sarmiento estará recibiendo en Junín a Atlético Tucumán con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESPN Premium.

El Verde (5 puntos) reaccionó muy bien a la llegada de Facundo Sava y sumó su primer triunfo del campeonato la fecha pasada en San Juan, mientras que el Decano (5) de Lucas Pusineri cayó 3-2 como local ante Newell's y llegó a tres sin ganar.



A las 21 será el turno de Talleres y San Martín en Córdoba, con Nazareno Arasa de árbitro y transmisión de TNT Sports. Los de Carlos Tevez suman apenas 4 unidades y ven con preocupación los puestos de descenso, en tanto que los del Pipi Romagnoli, también con 4, directamente están perdiendo la categoría.