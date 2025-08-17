“La obscenidad no es lo pornográfico, sino la transparencia total”, escribió Jean Baudrillard hace más de treinta años. Incluso la misma pornografía ha pasado de películas completas a planos de cuerpos recortados y expuestos. ¿Estamos repitiendo lo mismo con nuestra vida cotidiana, mostrando cada detalle de lo que nos acontece en redes sociales, sin dejar ninguna prenda para nosotros mismos? ¿Y la intimidad?

Para la psicoanalista Alexandra Kohan, autora de Y sin embargo el amor, elogio de lo incierto, Un cuerpo al fin y El sentido el humor, (publicados por Paidós), se trata de un mundo “excesivamente visible”. Podríamos hablar del porno como también de las denuncias políticas en redes. Parecen situaciones diferentes pero todas conllevan un malestar de estos tiempos: la vida testimonial, expuesta, literal. En palabras de Alex “hay una diferencia entre visibilizar y una mostración en si misma: visibilizar es mostrar lo oculto, es político; mostrar, en cambio, es despolitizar la esfera pública. El medio es el mismo: las redes. El arma es distinta; cambia según la enunciación”.

La famosa frase “lo personal es político” de la feminista Carol Hanisch nace de una denuncia y termina en una mala interpretación de época, “esa consigna era para sacar del ámbito doméstico y privado cuestiones públicas y políticas, como la violencia de género. Ahora se lee como si todo fuera personal y por ende político, protagonizado por el yo. La propia experiencia se convierte en una autoridad y muchas veces no es suficiente con un testimonio para ser autoridad”.

Mientras falta la falta y nos cuestan cada vez más los espacios vacíos, el mundo consume recortes, fragmentos, titulares con colores y sonidos para capturar nuestra atención. “Que los mensajes sean a través de clips es preocupante, son recortes que buscan captar la audiencia, no para que la gente se informe. Pensar implica una temporalidad, ambigüedades, matices. La gente ya no diferencia quién está hablando. Hay una crisis de autoridad, mirá a quién tenemos de presidente… ¡un tuitero!”.

Las redes se encuentran pobladas de “storytime”, tiempo de historias, donde la gente cuenta una serie de hechos que le sucedieron, a veces el algoritmo muestra a una famosa que se grabó llorando, otras cocinando panqueques, todo supone un mismo nivel, o más bien, un mismo consumo. “Hay un problema en pensarnos como productos. Los índices de depresión subieron en este último tiempo -por supuesto que no es lineal- pero ese vómito de la vida en el espacio público, pareciera quitar ese hiato necesario, esa intimidad”, menciona Kohan.

El espejo virtual puede convertirse en un pasaje de ida a la angustia, los casos de depresión aumentaron casi un veinte por ciento en la última década según la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Estamos en un mundo donde la intimidad es traspasada sin ninguna finalidad más que la mostración en sí misma. Es vivir en un mundo pornográfico, terminás sin deseo. La intimidad no depende de lo que se muestra, depende de cada quien, de cómo lo damos a ver. Por ejemplo, para mí el dolor es íntimo. La intimidad es un espacio.”

¿Lo íntimo se define por lo que se ve o por lo que se comparte? Para Alexandra un ejemplo claro es el aula: “Un situación que para mí es intima aunque sea pública es cuando doy clases: el aula es un espacio público, cualquiera se pueda sentar, en cambio, lo que vos generás con los estudiantes es un acto íntimo porque se comparte un código”.

Si la intimidad se puede compartir, ¿hay algo exclusivamente propio? Haciendo honor a su disciplina, Alexandra trae un concepto de Lacan, lo extimio: “Uno no está solo nunca, siempre está el Otro con mayúscula, por eso la intimidad viene de afuera. El inconsciente ya es extimio, porque parece de otro, no de vos. Un ejemplo son los sueños: cuando uno sueña con el otro, sueña con lo que vos hacés de vos, no hay uno mismo. El yo esta escindido. Por eso lo más extraño es lo más propio: porque parece que viene de afuera pero es tú inconsciente. La intimidad es imposible en algún sentido”, agrega sonriendo.

Junto a la auto referencialidad en redes sociales conviven los discursos de amor propio y de autoayuda new age, en un combo de ego explosivo. Para la autora, “la frase ´vos estás primero´ esconde que el altruismo siempre es pensar en uno, buscar una solución de esta manera no permite dejar algo abierto. Se cree que hay una fórmula que sirve para todos y lo lindo del psicoanálisis es que aunque parezcan los mismos problemas- por ejemplo el insomnio- el problema nunca es el mismo, y las soluciones tampoco”.

El psicoanálisis muchas veces es visto como otro fenómeno de época individualista. Para Alexandra es todo lo contrario, “el psicoanálisis es una práctica absolutamente social: es individual en el sentido práctico porque uno atiende una persona, pero tiene efectos hermosos en la comunidad: de un análisis las personas salen jodiendo bastante menos a los demás”.