Este lunes comenzó el Hot Sale, uno de los eventos digitales más esperados del año, y en el medio de una ola de frío que atraviesa el país y anticipa la llegada del invierno, muchos usuarios podrán aprovechar las ofertas y descuentos en electrodomésticos para calefaccionar los ambientes, de todo tipo, desde aires acondicionados hasta pequeños caloventores.

Así, desde la medianoche, en las principales plataformas de venta online se pueden encontrar publicaciones que ofrecen aires frío/calor con hasta 40% de descuento y 24 cuotas sin interés; estufas eléctricas desde los $2.800 y estufas de tiro balanceado desde los $18.500.

Además de calefactores de bajo consumo, pantallas eléctricas y caloventores de diversos precios, tamaños y descuentos.

Estufas eléctricas

La página oficial del Hot Sale ofrece más de 200 opciones de estufas eléctricas, que van desde los $1.800 hasta los $26.000. Si bien son muy elegidas por su practicidad en la instalación, portabilidad, tamaño y valores, también son cuestionadas por su alto nivel de consumo de energía.

Con descuentos de hasta 45%, además de 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas sin interés, la plataforma vende caloventores, estufas de cuarzo, estufas halógenas, estufas infrarrojas, vitroconvectores, paneles eléctricos, estufas tipo diamante y estufas eléctricas de bajo consumo.

Entre los locales que ofrecen variedad de marcas y modelos, se encuentran Liliana, Peabody, Westinghouse, Indelplas y Axel.

Estufas a gas

Otra opción muy elegida son las estufas a gas, por su durabilidad y alcance, a pesar de que en los últimos años creció la incertidumbre respecto a la seguridad que brindan por posibles fugas de gas. Las más tradicionales son las de tiro balanceado.

Si bien son muy populares, tienen un precio promedio mayor a las opciones eléctricas: van desde los $6.000 hasta los $64.000.

Las opciones van desde estufas pequeñas para ambientes chicos hasta calefactores de exterior que son más grandes y cuentan con mayor potencia, seleccionados para patios o locales gastronómicos con espacios exteriores.

Esta categoría cuenta, además, con la posibilidad de adquirir un combo de productos. Por ejemplo, comprando tres calefactores Longvie de 5.000, 3.000 y 2.000 kilocalorías el valor es de $105.000, con la opción de abonar en 12 cuotas sin interés, mientras que en caso de comprarlos por separado sin los descuentos, el precio final rondaría los $115.000.

Aire acondicionado frío/calor

Los equipos split frío/calor son la forma de climatizar un espacio más elegido por los consumidores, y están entre los 50 productos más clickeados del Hot Sale.

Las tres opciones destacadas son: el Aire Acondicionado Nex Inverter de 3200 frigorías cuyo valor con el 30% de descuento se ubica en los $55.999 con hasta 12 cuotas sin interés; el Aire Split Philco de 2365 frigorías, que con un 49% de descuento queda en $53.699 pagando en una única cuota; y el Aire Split Hyundai de 3200 frigorías con un 10% de descuento se ofrece por $69.999 con promociones bancarias que ofrecen cuotas fijas o sin interés.



Hasta cuándo seguirá la ola de frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que desde este lunes y "al menos, hasta el miércoles 1 de junio, habrá vientos del sur que permitirán el ingreso de una masa de aire de origen polar que reforzará el ambiente frío, incluso en el norte del país".



Sin embargo, según informó a GO Noticias Cindy Fernández, trabajadora del SMN, este invierno no será particularmente crudo. La especialista explicó que el invierno que parecería iniciar con este lunes frío, no será recordado como uno de los más fríos, como sí lo fue la temporada invernal de 1984 o 2007, cuando hubo casi 2 grados por debajo de la temperatura promedio.