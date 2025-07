La ancha avenida del medio se convirtió en una serie de angostas callecitas que no encuentran un rumbo común en la provincia de Buenos Aires. Atrapados en la grieta entre el peronismo y La Libertad Avanza, hay una buena cantidad de espacios y actores políticos que saben que se mantendrán en el centro, pero no encuentran un orden. En ese espacio se ubican peronistas no K, radicales en sus amplias variables y hasta macristas que no quieren tener nada que ver con Javier Milei.

La UCR bonaerense, con la conducción compartida del exintendente Miguel Fernández y el loustosista Pablo Domenichini quiere ser quien lidere de camino de centro y convocó a espacios aliados a sellar un frente electoral para pelear el 7 de septiembre, aunque a tres días del cierre de alianzas no tiene en claro quiénes se sumarán.

El martes en La Plata la UCR llevará adelante la Convención provincial, donde dejará definido que el partido queda habilitado para hacer alianzas con espacios afines o, en todo caso, desempolvar la histórica Lista 3.

En las últimas horas, el radicalismo bonaerense puso condiciones para un acuerdo de centro y quiere ser la locomotora que guíe ese tren. ¿Todos adentro? “Sí, siempre y cuando se reconozca el peso territorial del partido”, dicen y sacan chapa de sus 27 intendentes, más de 200 concejales y consejeros escolares; además de una veintena de legisladores provinciales y nacionales.

“Sólo habrá acuerdo si hay un proyecto serio que respete el rol central del radicalismo”, sentenció Fernández, presidente del Comité. “El complejo escenario que atraviesa el país y la provincia requiere grandeza para afrontar el momento que vivimos y sentido común para construir consensos reales”, sumó.

Los popes aseguran que no hay chances de cerrar filas con los libertarios, pese a que buena parte de su electorado quedó absorbido por la propuesta de Milei, algo en lo que sí avanzó el PRO, que ya quedó habilitado por su Consejo y Asamblea a ir en un frente violeta, aunque todavía no quedó oficializado.

“Los acuerdos electorales no se pueden sostener sobre la base de nombres propios ni armados circunstanciales”, sumaron desde el partido centenario. “Estoy seguro que tenemos una gran oportunidad de ser competitivos en la mayoría de las secciones de la provincia si los que coincidimos nos unimos. Si el PRO se pinta de violeta se diluye y quita alguna posibilidad, pero no dependemos de ellos para gobernar la provincia en el 27”, expuso en un mensaje vía redes el intendente radical de General Viamonte, Franco Flexas, uno de los que se posiciona en el camino a ser el gobernador bonaerense para 2027.

Facundo Manes, por afuera

Cerca, pero no adentro, desde el espacio que formaron Facundo Manes y el cordobés Juan Schiaretti dieron cuenta de que hay diálogo para avanzar en un acuerdo formal con los intendentes y los territoriales de la UCR bonaerense. “Vamos a armar el frente con territorialidad, no con los rosqueros sin tierra”, aseguró una voz de Para Adelante, el nuevo partido que encabeza el neurocientífico.

Los armadores del esquema creen que, con un acuerdo que involucre a radicales y peronistas como el tigrense Julio Zamora para la Primera; el intendente Fernando Gray o el economista Carlos Melconian en la Tercera y la fuerza de los intendentes boina blanca de la Cuarta, entre otros, podría llegar al piso en 6 de las 8 secciones electorales. La que ven casi imposible es la Séptima, donde el piso es del 33 por ciento.

En los laboratorios de Manes se entusiasman con los primeros sondeos que maneja y que, sostienen, lo ubican con una intención de voto de 12 puntos. La pelea central para el hombre de Salto es en octubre, cuando buscará revalidar su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

El peronismo díscolo también evalúa sus opciones. Gray ya avisó que no competirá en la misma nómina que lo haga lo que hasta ahora se llama Unión por la Patria. En la misma sintonía están su par de Tigre y el exalcalde de Hurlingham, Juanchi Zabaleta. Este último, probablemente se candidatee como concejal en el partido que gobernó desde 2015 a 2023, para enfrentar a su exsocio, el intendente camporista Damián Selci.

Tanto Zabaleta como Zamora se muestran con Manes desde hace meses, incluso ambos lo acompañaron en la presentación que hizo en La Plata a fines de junio. Con todo, no está definido que la jugada sea en ese espacio.

“Julio es peronista”, aclaran desde el entorno del tigrense. Molesto por el control de la lapicera que tuvo el PJ provincial en las últimas elecciones cuando fue obligado a competir desde la lista de Juan Grabois, el hombre busca alternativas porque descree de que las listas conjuntas que arme el kirchnerismo con Axel Kicillof y Sergio Massa tengan demasiado futuro. “Un engendro de unidad muere el lunes después de la elección”, sostienen en el peronismo díscolo.

El armado de centro no desencanta a los peronistas no alineados, pero tampoco les convence la idea de quedar “atrás” de dirigentes que vengan de otras extracciones. “Si hay mucho cacique, volvemos a caer en el error de siempre”, sostienen.

Con todo, en Tigre la preocupación es menor. Zamora debe renovar solo dos de sus concejales y apuesta a cercar el deliberativo local. El hombre tiene su sello, Acción Comunal, que le permitiría competir con una lista corta y olvidarse de la pelea seccional. La misma idea comenzó a predominar en varios jefes comunales, que no dudará en desempolvar sus vecinalismos para sortear la tormenta hasta 2027.

Por caso, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien también tuvo sus reuniones con Zabaleta, Zamora, Gray y Joaquín de la Torre, afirmó hace unos pocos días que competirá con la boleta con el sello de Primero Chivilcoy para concejales y consejeros escolares, dejando de lado cualquier posibilidad de alianza con grupos vinculados al kirchnerismo o el gobierno nacional. “No estoy dispuesto a unirme con quienes considero incompatibles en valores y objetivos”, sentenció, aunque dejó abierta la puerta a acuerdos con aquellos que “compartan más coincidencias que diferencias” a nivel seccional, siempre manteniendo la identidad de su agrupación a nivel local.

“Será una campaña electoral breve, pero enfocada en mostrar resultados concretos y proyectos serios”, postuló en una conferencia de prensa. “Mi prioridad es trabajar por soluciones concretas y defender los intereses de Chivilcoy frente a cualquier obstáculo”, concluyó.