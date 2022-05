Con reclamos salariales y de mejoras en las condiciones laborales, sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires marcharon este lunes a la Legislatura porteña para reclamar que el Gobierno porteño "escuche las demandas de los y las trabajadoras". La movilización fue convocada en conjunto por ATE-Capital, el gremio docente UTE-Ctera, la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), y contó también con demandas específicas de cada sector, como la titularización docente masiva, el retiro de asbesto de la red de subtes y el pase a planta permanente de trabajadores estatales. Luego de la marcha, los gremios se reunieron con el bloque del Frente de Todos (FdT) de la Legislatura.

El lunes pasado, los mismos sindicatos habían reclamado al Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta la inmediata reapertura de paritarias en una conferencia de prensa conjunta en la que convocaron a la movilización de este lunes. Tras esa conferencia, el GCBA finalmente abrió la mesa negociación con ATE y UTE-Ctera. Sin embargo, la jornada de lucha siguió en pie.

"Le arrancamos a Larreta un aumento que nos estaba misereando", señaló en el acto de cierre Angelica Graciano, secretaria general del gremio docente. La referente indicó que el aumento del 60 por ciento, con revisión en diciembre, "se consiguió gracias al paro y la grandiosa movilización" del pasado 12 de mayo, cuando UTE y Ademys marcharon a la Legislatura en el marco del tratamiento de la reforma del estatuto docente, que finalmente fue aprobada por el oficialismo.

Graciano agregó este lunes que "las condiciones salariales no se acaban en un aumento". En este sentido, los gremios reclamaron "actualización salarial permanente" y que "cumplan con las clausulas salariales y de monitoreo". Daniel Catalano, secretario general de ATE-Capital, aseguró que "la unidad vale la pena porque hace que el Estado empleador vaya teniendo que tomar decisiones y abriéndonos las mesas de debate".

En el caso del sindicato de estatales, Catalano precisó que "se nos ofreció un 60 por ciento en cómodas cuotas, ¿cómo impacta eso en un salario tan bajo como 50 mil pesos?, ¿cómo podemos sentirnos contenidos en una oferta salarial que no genera que podamos vivir con dignidad?". “Rechazamos la propuesta no sólo por insuficiente, sino porque no contiene todos los debates llevados adelante en cada uno de los lugares en los que trabajamos”, agregó Catalano.

Antes, frente al Ministerio de Hacienda de la Ciudad, la secretaria adjunta de ATE-Capital, Agustina Panissa, había advertido: "no vamos a parar hasta que no estén todos nuestros compañeros y compañeras en planta permanente". Catalano, en tanto, exigió "que se reincorporen a los 150 enfermeros y enfermeras despedidos" y que sea reconocida la carrera profesional de enfermería. "Es urgente que haya un marco que los regule", advirtió.

En el caso de la AGTSyP, además de la reapertura de paritarias, sus referentes volvieron a reclamar al GCBA "el recambio de flotas y retiro del asbesto de toda la red de subte y premetro". "Si no quitan esos trenes para reemplazar los que tenemos infectados, vamos a tomar un plan de lucha y a parar la ciudad", advirtió en este sentido Roberto Pianelli, secretario general del sindicato. Pianelli exigió al GCBA "que cumpla con lo prometido hace dos años, cambiar la flota de la Línea B que continúa contaminando con asbesto a trabajadores y pasajeros, y que ponga en marcha un plan para eliminar ese mineral cancerígeno de cada dependencia de la Ciudad".

En cuanto a los reclamos específicos de UTE-Ctera, el gremio volvió a rechazar la reforma "inconsulta" del estatuto aprobada por la Legislatura, y pidió una "titularización de todxs lxs docentes interinxs y contratadxs". También exigieron "aumento del presupuesto educativo" y "la declaración de patrimonio cultural y educativo y la intangibilidad de los bienes para que no se vendan los terrenos de las escuelas ni se privaticen los edificios escolares". Tras la movilización, los gremios se reunieron con legisladores del FdT, como Matías Barroetaveña, Javier Andrade, María Bielli y Claudia Neira.