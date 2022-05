"Nadie niega que actualmente haya recuperación económica, la cuestión es cómo se reparte", dicen desde el kirchnerismo marcando el núcleo duro de los cuestionamientos que le hacen desde ese sector a la gestión del presidente Alberto Fernández. Este lunes, luego de que el mandatario participara el fin de semana de un encuentro en el Chaco para institucionalizar el debate del Frente de Todos de la provincia, el secretario de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, salió nuevamente al choque. "Más allá de que existan diversas charlas y buenas intenciones, es muy necesario que se resuelvan los problemas de fondo porque si no, no hay política social que alcance", aseguró. En diálogo con PáginaI12, desde Casa Rosada desestimaron las palabras de Larroque y expresaron: "Es su opinión. No la compartimos. Nosotros nos dedicamos a mejorar la situación de la gente mejorando la gestión". Desde Paraguay, Fernández resaltó que "en los tiempos que vivimos la unidad es central".

Junto al gobernador Jorge Capitanich, Fernández había dicho el sábado en Chaco que "un compañero que sale y critica, el tiempo dirá si tiene razón o no, pero es un compañero. No dejen que nos dividan". El gesto de participar en un encuentro que buscaba la institucionalización del espacio, según supo este diario, había sido leído con buenos ojos por parte del kirchnerismo. Sin embargo, --y a modo de respuesta a las palabras del mandatario-- este lunes, Larroque expresó en diálogo con Radio Provincia que "sin la unidad no se puede y con la unidad no alcanza. Hay que ver cómo dotamos de sentido a la unidad porque no es una cuestión mágica. Si no resolvemos los problemas de la gente no hay reunión que sirva".

El secretario de la Cámpora también pidió "pensar en los sectores más humildes y en los trabajadores", y reconoció que, si bien hay una recuperación económica "muy marcada", tal como dijo CFK el 18 de diciembre de 2020 en el Estadio Único de la Plata, "eso no se lo pueden quedar cinco vivos".

Desde Balcarce 50, en tanto, subrayaron en diálogo con Página12 que "está bien todo lo que dice Larroque. Pensamos lo mismo. Asegura que hay crecimiento económico, que hay mesas de trabajo, que la unidad no es una foto sino una construcción y que se está trabajando y charlando", y recordaron que el propio Presidente dijo en Chaco que el Gobierno "va a trabajar para que el crecimiento no se lo queden unos pocos".

Ante la pregunta de este diario acerca de cómo hará el Presidente para generar esas mejoras en la redistribución de la riqueza, desde Casa Rosada puntualizaron que seguirán implementando políticas que ya lanzaron y "otras más", y opinaron que un aumento en las retenciones, por ejemplo, no sería la solución a los problemas actuales porque "eso no le llega a la gente". Por último, explicaron que para ellos "las cosas se van acomodando" y que "la inflación va a ir bajando".

Desde Paraguay, donde Fernández viajó junto a sus dos hombres de mayor confianza: el Canciller Santiago Cafiero y el Secretario de Presidencia, Julio Vitobello, el Presidente volvió a hablar de la unidad. Si bien se refería a la unidad de los pueblos latinoamericanos --el mandatario está centrando con mucha intensidad su agenda en las cuestiones internacionales--, también se pueden leer sus palabras en el marco de la interna oficialista. En Asunción, el Jefe de Estado indicó que "en los tiempos que vivimos la unidad es central. Tenemos que hacernos fuertes en unidad porque en unidad tenemos mucha más capacidad para discutir un mundo que definitivamente es ingrato, injusto y que condena al sur una y otra vez".

Luego, Fernández resaltó que "nuestra división hace más fácil que la injusticia se patentice. Unidos somos mucho más fuertes y ya no tiene sentido que cada uno pelee la suya". "Lo dijo el Papa: nadie se salva solo. Y tiene razón. Acá nos salvamos juntos o nos van a matar juntos", resaltó. Para finalizar, aclaró que "estamos trabajando por el bien de la gente, por el bien de nuestros pueblos".

Este martes, en tanto, el Presidente visitará la localidad bonaerense de Cañuelas para inaugurar obras en la Ruta 3. Allí, se mostrará con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien, junto con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en el último tiempo sostuvo reuniones con diversos referentes de la Cámpora, como Máximo Kirchner, pensando en el futuro de los distritos de los que son intendentes en licencia --San Martín y Hurlingham--. Zabaleta, incluso, según confirmaron a este diario, la semana pasada tuvo una reunión con la vicepresidenta en su despacho del Senado para conversar de esa y otras cuestiones vinculadas al territorio que en la actualidad gobierna Axel Kicillof.