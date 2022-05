Con Gustavo Spinetta, Daniel Colombres, Sergio Verdinelli, Andrea Álvarez y Javier Malosetti como invitados en la batería, Jaguar presentará este miércoles 1ª de junio, a las 19, en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, su disco debut Detrás del río, editado en 2020, en un show que además será homenaje a Rodolfo García, fallecido el 4 de mayo de 2021.



El recordado baterista de Almendra, Aquelarre y Tantor, entre otras bandas fundamentales en la historia del rock argentino, había conformado este grupo junto al bajista Dhani Ferrón, el guitarrista Lito Epumer y el tecladista Julián Gancberg; en la cual se interpretaban distintos temas compuestos por los integrantes de la banda, como así también algún rescate de incunables de Luis Alberto Spinetta.



Entre ellas, aparecen las composiciones "Para que me sigas" y "Caminata", inéditas de Almendra, la segunda perteneciente a la inconclusa ópera rock que preparaba la banda al momento de su separación. También se rescató la canción "Río como loco", que formaba parte del repertorio de Los Amigo, última agrupación de Spinetta junto a Rodolfo García y Dhani Ferrón. El único disco editado por Jaguar también incluye una versión de "Señorita Corazón", tema de María Gabriela Epumer y Emmanuel Horvilleur.



El confinamiento obligatorio por la pandemia no permitió una presentación formal de este disco a pesar de que Jaguar llegó a realizar varios shows antes de su edición. La sorpresiva muerte de Rodolfo García abrió un gran interrogante sobre el futuro de esta formación. Por lo pronto, con la ayuda de grandes bateristas a los que el propio García inspiró, Jaguar ofrecerá una función especial que en realidad se convertirá en un gran homenaje al recordado músico.



Así desfilarán por la batería colegas y amigos personales, como el caso de Malosetti, quien volverá así una vez más a su viejo amor por los parches; o Gustavo Spinetta, testigo privilegiado de toda la etapa formativa de Almendra en la mítica casa familiar de la calle Arribeños, y luego colaborador del mismo Luis Alberto en Artaud.



El cariño unánime con el que cuenta Rodolfo García en el mundillo musical y su fundamental aporte a la música argentina, tanto en su rol de artista como de gestor cultural, hace prever que se tratará de una emotiva jornada.



"Hoy ensayamos con la bata de Rodo. Me crucé con Sergio Verdinelli y Daniel Colombres. Todo será mágico este miércoles 1 en el #CCK", escribió ayer en sus redes sociales Andrea Álvarez, junto a una foto del instrumento que perteneció al recordado músico. Del mismo modo, los distintos artistas que pasarán por el escenario del CCK fueron publicando fotos y textos que dan cuenta del gran entusiasmo y el nivel de compromiso con el que abordarán este homenaje.