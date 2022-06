Tras seis semanas de debate, en las próximas horas se conocería el veredicto y sentencia final en e juicio oral y público entre Johnny Depp y Amber Heard. La definición del jurado civil de siete integrantes se daría a conocer entre hoy y el miércoles, tras analizar las pruebas y declaraciones que se presentaron entre el 11 de abril y el viernes 27 de mayo, en los tribunales de Fairfax, en el estado de Virginia.

Mientras la expectativa crece por conocer las conclusiones finales, varias figuras internacionales se pronunciaron sobre el tema y dieron a conocer sus posturas, opiniones y apoyos a los protagonistas, desde el dueño de Tesla y ex novio de Heard, Elon Musk; la modelo y ex pareja de Depp, Kate Moss; y el cantante de The Beatles, Paul McCartney.



El protagonista de “Piratas del Caribe” y otra decena de películas demandó a su exesposa por presunta “difamación”, luego de que lo acusara de violencia de género en el ámbito doméstico en una columna en el Washington Post en 2018, en el marco del “Me Too”.

Tras negar todas las acusaciones, Depp le exigió una indemnización de 50 millones de dólares por los daños que su denuncia ocasionó a su reputación y carrera. Por su parte, la modelo y actriz presentó una contrademanda por 100 millones por los daños y perjuicios a su imagen, su salud física y mental.

Ahora el jurado deberá determinar si efectivamente existieron daños y perjuicios “injustos” en ambos casos, cómo y cuánto deberá pagar el uno al otro o, en su defecto, si ninguno debe pagar multas.

Qué dijo Elon Musk, expareja de Heard



El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, estuvo en pareja con Heard entre 2016 y 2018, tras su separación con Depp. Esta semana, se refirió al posible desenlace a través de su cuenta de Twitter. Espero que ambos sigan adelante. En su mejor momento, cada uno de ellos es increíble”, dijo. Y añadió que espera que el actor “se recupere de esta situación”.

En el juicio, Depp aseguró que su exesposa mantuvo relaciones sexuales con Musk cuando todavía estaban juntos, algo que el hombre más rico del mundo negó. Si bien su nombre aparece en el juicio y enun primero momento iba a presenciarlo como testigo, finalmente su abogado informó que el magnate no se presentaría.

Depp lo llamaba despectivamente “Mollusk” (Molusco) y hasta amenazó públicamente con cortarle el pene. El empresario le respondió retándolo a pelear en una jaula (“cage fight”) en cuanto quisiera.

El testimonio de Kate Moss

La declaración de la modelo y expareja de Depp, Kate Moss, fue una de las últimas que se conocieron y más repercusiones generaron. Moss fue convocada por Benjamin Chew, uno de los abogados de Depp, luego de que Heard mencionara un hecho puntual en el cual, presuntamente, él la había empujado por las escaleras en una casa de vacaciones en Jamaica cuando eran pareja en los noventa.

A través de una videoconferencia, en una breve declaración que no superó los 5 minutos y no contó con ninguna pregunta, Moss negó esa versión. “Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”, dijo.

"Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”, explicó Moss. Y agregó que el actor la llevó a su habitación y le consiguió atención médica.

El gesto de Paul McCartney



Otro que hizo público su apoyo a Depp, aunque sin referirse directamente al tema, fue el músico y exBeatle Paul McCartney, que tiene una relación afectiva con el acto hace varios años.

El sábado pasado, en un show de su gira Got Back Tour 2022, se visualizó el videoclip que el actor protagonizó junto a Natalie Portman en la canción “My Valentine” (2012). Según detallaron los sitios especializados, McCartney no había elegido ese videoclip para ningún recital previo y al momento en que Depp aparece en la escena, el público reaccionó con aplausos-

Cómo ver el juicio en vivo y subtitulado al español



Todas las instancias del juicio son de carácter público y pueden verse a través del canal de YouTube Law & Crime, también conocida como CourtTV, que pertenece a la cadena ABC.

El medio estadounidense The Independent también transmitió el juicio desde su canal de Youtube y, entre varios idiomas, tiene una opción de subtítulos en español. Y otros medios, como los españoles El País y La Vanguardia también transmiten en vivo y con subtítulos en español.

Los 7 momentos más espectaculares del juicio

Durante el juicio hubo varios momentos especialmente destacados. Uno de ellos fue cuando Heard denunció haber sido víctima de violencia sexual, lo que implicó el llamado a una nueva testigo, la doctora Dawn Hughes, psicóloga clínica y forense, quien aseguró que la actriz padecía un trastorno de estrés postraumático provocado por “violencia de pareja íntima por parte del señor Depp”.

Otro punto llamativo fue el inicio de una ola de rumores sobre un posible romance entre el actor y su abogada, Camille Vasquez, que no fue confirmado ni desmentido por ninguno.



Una instancia que se volvió viral en redes sociales tuvo que ver con un cruce que tuvieron la abogada de Heard y un ex empleado de TMZ, sitio especializado en farándula hollywoodense, quienes se acusaron mutuamente de buscar “15 minutos de fama”.

Entre otros hechos insólitos, uno de los abogados de la actriz, Ben Rottenborn, objetó una pregunta que el mismo había realizado.

La aparición de una mujer con un bebé también causó furor en el juicio: aseguraba que el hijo era del actor y le dijo, a los gritos, que sus "almas están conectadas”.

La fuerte presencia e intervenciones de los fans fueron otro punto muy notorio en la previa de las audiencias.

Este domingo, Depp apareció de sorpresa en el escenario durante un concierto de Jeff Beck, donde cantó y tocó la guitarra reversionando una canción de John Lennon.