El actor estadounidense Johnny Depp manifestó que el jurado del Tribunal de Fairfaix (Estado de Virginia, EEUU) "le devolvió la vida", luego de que se determinara que su exesposa, Amber Heard, lo difamó en su columna de opinión publicada en el diario The Washington Post en 2018.

"Hace seis años, mi vida, la vida de nuestros hijos, la vida de los más cercanos a mí, y también, la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos", escribió Depp en un comunicado.

Y continuó: "A través de los medios de comunicación, se me formularon denuncias falsas, muy serias y hasta criminales, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos llenos de odio, aunque nunca se formularon cargos en mi contra. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente humilde."

En esta línea, el intérprete y ganador del Oscar, que no estuvo presente en los anuncios del veredicto, argumentó que su decisión de llevar este caso "lo hizo después de pensarlo mucho", considerando "todos los obstáculos legales" y el posible "espectáculo mundial" de su vida.

"Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos, ya todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado", remarcó.



Asimismo, también aseguró que se siente "abrumado y agradecido" por la "efusión de apoyo y amabilidad" de todo el mundo, y que espera que "esta búsqueda de la verdad ayude a otros, hombres o mujeres".

"También espero que la posición ahora vuelva a ser 'inocente hasta que se demuestre lo contrario', tanto dentro de la corte como en los medios", indicó.



"Deseo reconocer el noble trabajo del juez, los miembros del jurado, el personal del tribunal y los alguaciles que han sacrificado su propio tiempo para llegar a este punto, y a mi equipo legal inquebrantable que hizo un trabajo extraordinario para ayudarme a compartir la verdad. La verdad nunca perece", cerró.



Amber Heard deberá pagar 15 millones de dólares a Johnny Depp

La actriz Amber Heard fue condenada por “difamación” por un jurado civil estadounidense y deberá compensar a su exmarido, Johnny Depp, con 15 millones de dólares.

El actor la había demandado por 50 millones de dólares luego de que la mujer publicara un artículo en The Washington Post en 2018, en el cual daba a entender que había sido víctima de violencia doméstica sin mencionar a Depp, con quien estuvo casada 15 meses.

El jurado de siete miembros en el Estado de Virginia determinó que la actriz actuó con “malicia” cuando publicó la columna y que había hecho afirmaciones difamatorias de abuso contra su exmarido.

De esta forma, el veredicto fue condenatorio para Heard a pagar 10 millones por indemnización compensatoria y otros 5 millones por punitiva. En tanto, Depp deberá pagar a su exmujer dos millones de dólares por daños compensatorios, debido a declaraciones emitidas por el abogado de Depp.