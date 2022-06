No estuvieron en riesgo los agentes destinados al exterior porque Caamaño ya los había convocado al inicio de su gestión porque no quería delegados a quienes no conociera. Solo uno que estaba en Europa no se encontraba en el país al momento de la filtración. No había regresado porque –casualmente– completó tres veces mal el formulario que le pedía Cancillería para repatriarlo;