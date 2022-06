Lia Thomas tiene 22 años, practica natación desde el jardín de infantes y sueña con participar de los próximos Juegos Olímpicos. Sin embargo, su género de mujer trans le valió varias discusiones con la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA) de Estados Unidos para que le permitieran participar de competencias universitarias de elite en la categoría femenina. "Las mujeres trans no son una amenaza para el deporte femenino", aseguró la deportista en una entrevista concedida al medio ABC News.



"No soy una doctora, pero hay muchas diferencias entre mujeres deportistas, hay algunas que son muy altas, que tienen más músculos y tienen una testosterona más alta, y por eso ¿deberían descalificar también a ellas?", se preguntó. Respecto a su deseo de participar de los Juegos Olímpicos de París 2024, Lia contó: "Es un objetivo y un sueño desde hace muchos años y que me encantaría conseguirlo".



"Lo que la gente no entiende es que no nos sometemos al proceso de transición de sexo para competir, lo hacemos para ser felices, auténticas, para ser nosotras mismas", enfatizó Lia. Y recordó los días previos a su transición, cuando participaba de competencias contra varones y se sentía "miserable". "Tener ventajas deportivas no es algo que afecta nuestra decisión", agregó.



Luego de transicionar en 2019, Lia destacó que los cambios mentales y emocionales aparecieron rápidamente. "Me sentía mucho mejor, estaba menos deprimida y perdí masa muscular, me volví mucho más débil y más lenta en el agua", asegura y le quita peso al punto de vista que las mujeres cis están en desventaja para competir.



El pasado 17 de marzo, Lia se convirtió en la primera persona transgénero en ganar una competencia universitaria de natación elite con una marca de 4 minutos y 33,24 segundos en los 400 metros libres.

Sin embargo, a cinco días de su consagración empezó la polémica, cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, proclamó como triunfadora a la competidora que salió en el segundo puesto. Para justificar esta definición se amparó en una supuesta ventaja deportiva de Lia y acusó a la asociación deportiva de "socavar la integridad de la competencia".