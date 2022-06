Cines

ANIMALES FANTÁSTICOS 3: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE

Con Eddie Redmayne y Jude Law. Dir: David Yates. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 16.00 hs.

ASESINO SIN MEMORIA

Con Liam Neeson y Monica Bellucci. Dir: Martín Campbell. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.45 hs.

Showcase: Cas: 22.30 hs.

BAJO LA CORTEZA

Con Pablo Limarzi y Eva Bianco. Dir: Martín Heredia Troncoso. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Dom 5, a las 18.00 hs.

CAMILA SALDRÁ ESTA NOCHE

Con Nina Dziembrowski y Maite Valero. Dir: Inés María Barrionuevo. SAM 13 años c/res.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs. Mañana, a las 22.30 hs.

CANELA

Documental. Dir: Cecilia Del Valle. ATP.

Cine Lumière: Mañana, a las 20 hs.

DOLCE FINE GIORNATA

Con Krystyna Janda y Kasia Smutniak. Dir: Jacek Borcuch. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 19.30 hs.

DOCTOR STRANGE 2: EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA

Con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Dir: Sam Raimi. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.30, 17.15, 20.00, 22.15, 22.45 hs.

Hoyts: Cas: 12.10, 15.00, 18.10 hs; tras sáb, 00.20 hs. Sub: 21.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.50, 22.30 hs.

Showcase: Cas: 15.40, 16.20, 18.35, 19.10, 21.50 hs. Sub: 22.10 hs.

EL HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO

Con Martin Freeman e Ian McKellen. Dir: Peter Jackson. SAM 13 años.

Cine Lumière: Mañana, a las 17 hs.

EL PAÍS DE LAS ÚLTIMAS COSAS

Con Jazmin Diz y Christopher Von Uckermann. Dir: Alejandro Chomski. SAM 13 años c/res.

Cine El Cairo: Hoy y dom 5, a las 20.30 hs. Mañana, a las 18 hs.

EL PEQUEÑO NINJA

Animación. Dir: Thorbjørn Christoffersen y Anders Matthesen. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00 hs.

Showcase: Cas: 14.30 hs.

JURASSIC WORLD 3: DOMINIO

Con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dir: Colin Trevorrow. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.30, 17.20 hs. Sub: 20.10 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 16.15, 19.15 hs. 4D Sub: 22.15 hs. 3D Cas: 16.00, 19.00, 22.00 hs. 2D Cas: 14.00, 15.30, 16.30, 17.00, 18.30, 19.30, 21.30, 22.30 hs. 2D Sub: 20.00, 23.00 hs.

Hoyts: 3D DBOX Cas: 12.30, 15.40, 22.00 hs; tras sáb, a la 01.00 hs. 3D DBOX Sub: 18.50 hs. 3D Cas: 13.00, 15.10, 16.10, 19.20, 21.30, 22.30 hs. 3D Sub: 13.30, 19.40 hs; tras sáb, a las 00.50 hs. XD DBOX Cas: 14.40, 17.50 hs; tras 00.10 hs. XD DBOX Sub: 21.00 hs. 2D Cas: 13.50, 16.40, 17.20, 18.20, 23.00 hs. 2D Sub: 20.40 hs; tras sáb, a las 00.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 hs. Sub: 18.30, 21.40 hs.

Showcase: 3D Cas: 15.35, 18.45, 21.55 hs. 3D Sub: 22.35 hs. 2D Cas: 14.10, 14.35, 15.15, 16.15, 17.25, 17.45, 18.25, 19.25, 20.35, 20.55, 21.35 hs. 2D Sub: 14.55, 15.55, 18.05, 19.05, 21.15, 22.15 hs.

LOS TIPOS MALOS

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 17.00 hs.

Showcase: Cas: 14.25 hs.

MI MEJOR AMIGO

Con Samet Yildiz y Ekin Koç. Dir: Ferit Karahan. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy y dom 5, a las 22.30 hs.

SHIRLEY

Con Elisabeth Moss y Michael Stuhlbarg. Dir: Josephine Decker. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.50 hs.

SONIC 2

Con Jim Carrey y James Marsden. Dir: Jeff Fowler. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30 hs.

Cinépolis: Cas: 14.45, 17.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.15, 16.20, 19.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 17.20, 19.20 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 16.45, 19.35 hs.

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50, 17.30, 20.10 hs.

Cinépolis: Cas: 14.15, 17.00, 19.45, 22.40 hs. 2D Sub: 20.00 hs.

Hoyts: Cas: 12.40, 19.00, 22.15 hs. Sub: 15.45, 21.45 hs; tras sáb 00.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.15 hs. Sub: 15.50 hs.

Showcase: Cas: 15.50, 16.30, 18.40, 19.20, 21.40, 22.20 hs. Sub: 16.50, 19.00, 19.40, 22.00, 22.40 hs.

UN LUGAR EN SILENCIO

Con Emily Blunt y John Krasinski. Dir: John Krasinski. SAM 13 años.

Cine Lumière: Hoy, a las 20 hs.

UN AMOR CERCA DEL PARAISO

Con Pak Hon Chu y Anna-Maija Tuokko. Dir: Mika Kaurismäki. ATP.

Cines del Centro: Sub: 17.00 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Ilustrasónicos. Original propuesta artística en la cual suena la música de The Beatles mientras un artista plástico pinta un cuadro en vivo. Dom 5, a las 21 hs.

Kobryn Trío. Las composiciones de Julio Kobryn en formato camarístico. Lun 6, a las 21 hs.

Nick Schinder. El compositor, cantante y productor rosarino interpretará un amplio repertorio elegidas por el público de una carta que incluye obras de 400 artistas internacionales. Mar 7, a las 21 hs.

Alan Vega. El músico, productor y compositor presenta en formato de trío un show de blues, country, rock and roll y soul. Mié 8, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Rodolfo "Cholo" Montironi, Martín Tessa y Joel Tortul. Tres generaciones de maestros, compositores y referentes del tango rosarino en lo que promete ser una noche histórica para la escena local. Mié 8, a las 21 hs.

CEC

Paseo de las Artes y el río.

IIIº Festival Kuikatl “Por un ecosistema de la canción”. El festival buscará producir, a partir de la fusión y convivencia de distintos estilos, un encuentro en el que la nueva canción y la música popular sean las protagonistas. Sáb 11, a las 16 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Rata Blanca. La banda de hard rock regresa a Rosario en un show donde realizarán un repaso por todos sus grandes éxitos. Sáb 11, a las 20 hs.

LA USINA SOCIAL

Jujuy 2844.

Salvatrap y los Inmejorables. Salvador Trapani junto a Leandro Piombo y Matías Crib presentarán un concierto de improvisación planificada dónde se fusionan instrumentos musicales excéntricos con clásicos. Hoy, vie 17 y 24, a las 21 hs.

Gladiolos. La dupla pop rosarina, integrada por Gabriel Bocchio y Fabricio Gretter presenta su nuevo disco "Desamor Fantástico". Mañana, a las 20.30 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

La Konga. La banda cordobesa llega nuevamente a la ciudad. Hoy, a las 20.30 hs.

Pimpinela. El dúo regresa a Rosario para presentar "Bien de Familia". Mañana, a las 21 hs.

Babasónicos. La banda vuelve a Rosario en el marco del "Bye bye Tour". Vie 10, a las 21 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Cristian Loza Trío. Presentación del trío de jazz. Hoy, en dos sets: 20.30 y 22 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Graffiti. La legendaria banda de rock argentina formada a mediados de 1985 por Eduardo Carbí y Ariel Pozzo presentan su nuevo material e interpretarán sus clásicos. Hoy, a las 21.30 hs.

La Mississippi. La banda de blues argentina vuelve a Rosario luego de una larga espera para recorrer lo mejor de su discografía. Mañana, a las 21 hs.

Valei + Charly Samamé. Los dos artistas presentarán las canciones de sus últimos discos. Dom 5, a las 20 hs.

Opus Cuatro + Cuarteto Karé. En el último Cosquín, el grupo vocal de más larga actividad del país le dejo su legado al conjunto rosarino y ahora en Rosario también se podrá vivir esa despedida. Vie 10, a las 21 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Iván Noble. El cantante presenta “El arte de comer sin ser comido”, su nuevo trabajo discográfico. Mañana, a las 20 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 754.

El Equilibrista. Espectáculo que nos resignifica, que nos re-dignifica, que tiene que ver con lo que nos lega la sangre, con lo que somos. Obra de Patricio Abadi con Mauricio Dayub y dirección de César Brie. Mañana y dom 5, a las 20 hs.

Dos locas de remate. La historia narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante. Soledad Silveyra Y Verónica Llinás juntas para hacer reír durante 80 minutos. Dom 19, a las 20 y 22.30 hs. Lun 20, a las 18 y 20 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Contenidos. Nuevo show de comedia de Luciano Mellera, uno de los mayores exponentes del Stand Up latino y Nachito Saralegui, actor, humorista e influencer. Hoy, a las 21 hs.

Alejandro Dolina. La venganza será terrible, el programa de radio que conduce Dolina regresa a Rosario acompañado por Patricio Barton, Gillespi y El trío sin nombre. Mañana, a las 21.30 hs.

Jenny La Paraguaya. Wali Iturriaga creador de personajes que hacen furor en las redes, llega al teatro con todo su humor. Dom 5, a las 20 y 22 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Revista Musical: Pasión de Tango. Obra con los cantantes Alberto Ayés, Graciela Figari y Verónica Marchett, dos bailarines en escena y dirección musical de Fabio Martines. Hoy y vie 10 y dom 19, a las 21 hs.

C. C. PARQUE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Como si fuera esta noche. Obra de la dramaturga Gracia Morales, con las actuaciones de Piedad Montero y Estrella Zapatero (España), y dirigida por Ana Scannapieco (Argentina). La temática de género es abordada con sensibilidad desde la perspectiva de estas cuatro mujeres que cruzan saberes y experiencias. Sáb 11, a las 20.30 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Contrametamorfosis (Monólogo escatológico). Obra unipersonal escrita por Mauricio Stírnemann, que tiene como protagonista a un insecto que se va convirtiendo en humano, a diferencia del célebre cuento de Franz Kafka. Vie de jun, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Últimos. Tres actores quedan varados camino a la función. Solo se tienen a ellos mismos, y al carromato en el que se trasladan. Obra de Alejandro Leguizamón donde lo grupal, lo individual y el propósito que cada uno de los personajes ocupa, son esenciales a la hora de llenar los vacíos de un escenario despojado. Dom de jun, a las 20 hs.

IDAE

Entre Ríos 840.

¿Estás ahí? Tragicomedia fantástica que reflexiona sobre los vínculos, la muerte y la distancia. Obra de Javier Daulte con las actuaciones de Mauro Lemaire y Giuliana Gamba y dirección de Camila Hidalgo Solís. Hoy, mañana, vie 11 y sáb 12, a las 20.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Dos viejos judíos. La historia compartida de dos viejos amigos, uno religioso y el otro comunista, se ve confrontada por sus posiciones frente a la vida y el amor por una mujer. Con Naum Krass y Martín Fumiato. Dir: Ricardo Arias. Hoy y mañana, a las 21 hs.

La Desgracia. Un asesinato misterioso, el fanatismo ideológico, el amor frustrado y la culpa son algunos de los ingredientes que tejen la trama de esta obra. Con libro de Juan Martín Delgado y dirección general de Leandro Aragón. Dom 5, a las 20 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

Celular. Un hombre desnudo que sólo posee un celular y con poco crédito. ¿Por qué esta solo y desnudo? ¿Qué le pasó? ¿Quién lo llama? ¿Quién le habla? Unipersonal de Milton Bloise, con dirección Cristhian Ledesma y textos de Pablo Albarello. Dom de jun, a las 19 hs.

LA TRAMA

Entre Ríos. 1437.

Derivas, los confines de Kronos. La obra es una pieza performática audiovisual cuya composición propone un collage entre objetos e imágenes a partir del uso de dispositivos y nuevos medios. Con actuación y dirección de Pablo Albini. Sáb de jun, a las 20 hs.

Dos silencios, falsa trágica para teatro de objetos. Por medio de objetos se muestra un panorama histórico de nuestro país, diferentes situaciones que aluden a momentos entre los años 1976 y 1982. Dirección: Mónica Martínez. Dom de jun, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Pablo Molinari. El humorista presenta "Pequeñas cosas fundamentales", su nuevo unipersonal de stand up. Jue 9, a las 21 hs.

QTP QUETEPASA

Ricchieri 340.

Proyectos vestuarios. Un grupo de hombres y otro de mujeres que integran equipos de Lacrosse viaja a Hungría para una final mundial. El amateurismo estalla en un vestuario donde no sólo se desnudan los cuerpos sino también las miserias. Obra de Javier Daulte con dirección de Romina Tamburello. Hoy y mañana, a las 20.30 y 22 hs.