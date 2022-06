Un adolescente de 17 años fue asesinado hoy de al menos un escopetazo en la cabeza por supuestos sicarios que fueron a cometer un presunto ajuste narco en la Villa 18 de la localidad bonaerense de Billinghurst, en el partido de San Martín.



El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en el mencionado asentamiento históricamente ligado al capo narco Miguel Ángel "Mameluco" Villalba", preso por narcotráfico e investigado por la cocaína cortada con carfentanilo que en febrero pasado causó 24 muertos y más de 80 intoxicados en el noroeste del conurbano.



La víctima del homicidio de hoy fue identificada como Leonel Iván Zamorano (17), pero también otros dos hombres resultaron heridos a balazos: Cristian Mosqueda --en un estado más delicado--, y Luis Reinoso, quien tiene heridas más leves.



La causa está a cargo del fiscal Fabricio Iovine, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de San Martín, quien tiene orientada la investigación a un "ajuste narco".



Todo se inició cuando un grupo de aparentes sicarios ingresó al asentamiento y se dirigió a atacar a balazos el frente de la casa de la madre de "un sospechoso vinculado al sicariato y a las drogas".



"Da la impresión de que cuando los delincuentes terminaron de balear la casa, se escapaban y en la huida se encontraron con las víctimas y les tiraron", dijo a Télam una fuente de la investigación.



A Zamorano lo mataron de al menos una perdigonada que le dio en la cabeza, disparada con una escopeta o pistolón, detallaron los voceros. También se hallaron vainas servidas de armas de puño que fueron disparadas en la escena.



"Todavía no sabemos bien quién era el blanco principal del ataque. En este tipo de hechos la gente tiene miedo de declarar. Por ahora no descartamos ninguna hipótesis", confió a Télam una de las fuentes consultadas.



El fiscal Iovine visitó esta mañana el hospital Eva Perón (ex Castex) de San Martín para intentar tomarle declaración a Reinoso, el baleado con heridas más leves, con el fin de obtener más información para la investigación, aunque no pudo hablar con él porque estaba sedado.



Fuentes policiales no descartan que este homicidio esté ligado a la "guerra por el territorio" que disputan distintas bandas en la zona y en especial mencionaron la rivalidad que hay entre "Mameluco" Villalba (57) y su hijo Iván "El Salvaje" (30), y Max Ali Alegre (32), alias "Alicho", todos narcos presos, cuyas diferencias también trascendieron en el marco de la investigación por la cocaína adulterada.



El 25 de marzo pasado, la jueza federal 2 de San Martín, Alicia Vence, procesó a los Villalba padre e hijo como líderes desde la cárcel de una organización narco que operaba al menos desde agosto del 2020 en distintos asentamientos del noroeste del conurbano bonaerense.



También fueron procesadas como miembros de la organización, otras 14 personas que habían sido detenidas el 22 de febrero durante más de 40 allanamientos realizados por personal de la Policía Federal y de la bonaerenses en distintas viviendas de asentamientos de los partidos de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham, en el marco de un operativo bautizado como "Droga Salvaje".



La imputación, por el momento, no responsabiliza de manera directa a los Villalba por la droga cortada con un poderoso opioide derivado del fentanilo que causó a principios de febrero 24 muertos y más de 80 intoxicados, aunque en su resolución la jueza hizo mención a las escuchas telefónicas en las que "Mameluco" y "El Salvaje" son mencionados como los responsables de ese hecho.



En esas escuchas, "Mameluco" Villalba dialoga con uno de sus lugartenientes sobre "la droga fea" y reconoce que los presuntos integrantes de su banda "hicieron cagadas y la sacaron a la venta".



En marzo pasado, la misma jueza federal Vence se hizo cargo del expediente por la muerte de 24 personas y la intoxicación de otras 84 que consumieron cocaína adulterada en los partidos de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham a principios de febrero pasado, y por el que hay cinco sospechosos con prisión preventiva, acusados de haber cometido homicidios "agravados por el uso de veneno como método insidioso".



En esa investigación, se identificaron los lugares donde las víctimas compraron la droga adulterada en el interior del asentamiento Puerta 8, del partido de Tres de Febrero.