Elliot Page denunció que los productores de Juno lo obligaron a usar vestido cuando realizó el tour de promoción de la película, en el año 2007. Según relató el actor canadiense transgénero, él quería llevar traje en la alfombra roja, pero se lo impidieron.

Transcurría el año 2007, Page saltaba a la fama con su protagónico en Juno que le valió la nominación a destacados premios del cine, como los Oscar, los Bafta y los Globos de Oro. Esto llevó a que el actor debiera afrontar una sucesión de alfombras rojas en las que, según contó recientemente, lo pasó mal porque no podía vestir como quería.

"Cuando Juno estaba en el apogeo de su popularidad, durante la temporada de premios, yo no había salido del armario, tenía que llevar vestidos y tacones. No me sentía bien y no sabía cómo hablar de eso con nadie", aseguró Page en una entrevista.

Quienes la obligaron a llevar esos looks en vez de un traje, como él quería, fueron los ejecutivos de la productora del filme, Fox Searchlight.

Más allá de recordar el mal momento, el intérprete decidió contar la experiencia para dar un mensaje de concientización y reflexionar acerca de que “se tenga la identidad sexual que se tenga, no se debe obligar a las personas a vestirse de cierta forma, porque hay mujeres cisgénero y heterosexuales a las que puede no gustarles usar ese tipo de vestidos".

"Recuerdo ir con el traje que quería llevar y Fox Searchlight decirme: 'No, tienes que usar un vestido', para lo que me llevaron a toda prisa a una de esas tiendas elegantes en Bloor Street", recordó Page.

"Para la gente, es fácil decir que no fue para tanto, pero ¿sabes qué? No. Aquello fue extremadamente enfermizo", añadióe Page. "No debería pensar en ello como si fuera algo que pasó, algo normal", completó.



A fines de 2020, el actor anunció que se autopercibe como Elliot Page. A través de un comunicado en sus redes sociales, se declaró transgénero y no binario. Desde ese momento, se convirtió en uno de los integrantes de la comunidad de Hollywood que más se movilizó en favor del colectivo LGTBQ.