Rafael Nadal y Alexander Zverev, los número 5 y 3 de la clasificación mundial de la ATP respectivamente, se están enfrentando en la Phillipe Chatrier por la primera de las semifinales de Roland Garros. A pesar del buen nivel del alemán, español se llevó el primer set, que duró más de una hora y media, por 7-6 (8), en un arranque de partido que dejó varias jugadas destacables.

Alexander Zverev se mostró muy fuerte y sólido en el servicio y con su derecha, sobre todo en los primeros games del encuentro: tuvo un 82% de eficacia con su primer saque, contre el 66% de su rival. De hecho, logró quebrar el saque de Rafael Nadal en el primer juego. Con el correr de los minutos, el mallorquín fue emparejando las acciones, y acabó por llevarse el set en un ajustado tiebreak, en el que el oriundo de Hamburgo tuvo 3 set points.

Fue justamente en el segundo set point, con el saque de Sascha, que Rafa ganó un punto que puso de pie a la Phillipe Chatrier. El ganador de 13 Roland Garros recibió bien desde atrás el saque de Zverev con un revés a dos manos, a lo que el alemán respondió con un potente derechazo, de esos que complicaron a Nadal en los primeros games, que se abría por la derecha de la pista del manacorí.

El campeón de 21 Grand Slam jamás se da por vencido y, exigido, llegó a impactar la pelota con su revés tras deslizarse. Zverev se acercó a la red e hizo correr a Nadal hacia el otro sector de la pista, mientras se adelantaba más para acortarle las opciones a su rival. El español metió un tiro magnífico, que de no haber sido tan perfecto le hubiera quedado servido a Sascha para llevarse el punto.

Por qué canal pasan el partido y cómo verlo online

El duelo se podrá ver por ESPN2: canales 102 de Cablevisión Digital, HD y Flow, 622 (SD) y 1622 (HD) de DirecTV y 104 (SD) y 1009 (HD) de Telecentro. También se transmitirá por Star+, el servicio de streaming de ESPN. Además, el canal puede sintonizarse a través de plataformas como Telecentro Play, DirecTV Go y Cablevisión Flow.

Cómo llegó Rafael Nadal a la semifinal

Polvo de ladrillo, París, Phillipe Chatrier, Roland Garros, son algunas palabras que inmediatamente nos remiten a un nombre: Rafael Nadal. El español ganó el major de tierra batida de la capital francesa en 13 ocasiones, y de los 112 partidos que jugó solo perdió 3.

El mallorquín avanzó hasta la cuarta ronda con mucha contundencia, sin ceder sets y prácticamente sin sufrir más de la cuenta. Pero allí se topó con un Felix Auger-Aliassime —entrenado por Toni Nadal, tío de Rafa— en un nivel muy alto, que lo forzó al máximo y lo llevó a un quinto set.

Luego en cuartos de final llegó el choque que todos esperaban, ante Novak Djokovic. El manacorí fue avasallante en el primer set y así continuó hasta la mitad del segundo, cuando el serbio reaccionó de manera increíble y se llevó esa manga. Pero Rafa no dio el brazo a torcer y jugó un tercer set magnífico. En el cuarto Nole levantó el nivel y hasta tuvo set points, pero Nadal se llevó un set muy parejo en el tiebreak.

Cómo llegó Alexander Zverev a la semifinal

Zverev tuvo algunos partidos más complicados, como el de la segunda ronda ante el argentino Sebastián Baez —ganado en 5 sets— o el de cuartos de final ante el joven talento español Carlos Alcaraz, que se definió en un ajustado tiebreak en la cuarta manga.

Aún se espera mucho de Sascha, un tenista de 25 años que irrumpió en el circuito hace varios años, pero que parece no terminar de explotar todo su potencial. El alemán, ganador de 5 Masters 1000 y 2 Nitto ATP Finals —Torneo de Maestros— ha fallado en los momentos claves de los Grand Slam.

La única final de major que jugó fue la del US Open 2020, sin la presencia del Big Three: Federer y Nadal no compitieron y Djokovic fue descalificado en octavos de final. En el partido decisivo cayó ante Dominic Thiem luego de ir 2 sets arriba. En el tercero incluso logró quebrar el servicio de su rival, pero de un momento a otro se desmoronó y el austríaco remontó el partido.

Historial (h2h) entre Nadal y Zverev

El archivo indica que Nadal y Zverev se enfrentaron en 9 oportunidades, con 6 triunfos para el español y 3 para el alemán. Ninguno de los cruces fue en Roland Garros, aunque 5 de ellos fueron en polvo de ladrillo. En esa superficie, Rafa domina 4 a 1, su única derrota fue por los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid 2021.

