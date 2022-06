La Justicia estadounidense falló a favor del actor Johnny Depp este miércoles en el juicio por difamación que en el 2019 le había iniciado a su ex esposa, Amber Heard, a partir de una nota de opinión publicada por la actriz en el diario The Washington Post donde, sin nombrarlo, lo acusaba de ejercer violencia doméstica.

La intérprete de "Mera" en la película "Aquaman" (2018) lo había contrademandado un año después por el doble de dinero - 100.000 dólares- tras acusar a la celebridad y a su equipo de coordinar una campaña de acoso a través de las redes sociales y orquestar peticiones en línea en un intento de que la despidieran de "Aquaman y el Reino Perdido" y de la marca de cosméticos L'Oreal.

Finalmente, a tres años de iniciada la demanda, y tras seis semanas de un juicio que fue espectacularizado mediáticamente, el jurado popular del estado de Virginia, integrado por siete personas, deliberó durante tres días y dio su veredicto: la estrella de "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijera" fue perjudicado por su ex, quien deberá pagar una millonaria condena. A él, en tanto, se lo obligará a pagarle a la actriz una suma mucho menor por "daños compensatorios".

1. ¿Por qué ganó Johnny Depp el juicio contra Amber Heard?

El juicio contó con testimonios espeluznantes con detalles explícitos sobre el breve y volátil matrimonio de las estrellas de cine. El jurado escuchó ambas versiones sobre cada situación denunciada y deliberó quién actuaba con mayor aproximación hacia la verdad.

Durante el proceso, la también modelo de 36 años describió más de una docena de casos específicos donde alegó que Depp la atacó con objetos cortantes, como una la punta de botella de whisky rota, e incluso denunció que la había agredido sexualmente con una botella. También lo acusó de momentos de violencia en los que él se encontraba alcoholizado, o situaciones en las que se ponía celoso y agresivo por el trato que ella mantenía con colegas del ambito artístico, como James Franco.

Sin embargo, esta semana, el jurado, formado por cinco hombres y dos mujeres, encontró por unanimidad que la actriz "actuó con real malicia" y determinó que efectivamente difamó al artista por tratarse de una figura pública. También evaluó que la declaración de Amber en donde sostenía que era víctima de violencia de género era falsa. Al final, falló a favor de Depp en los tres cargos que había presentado ante la Justicia y a favor de Heard solo en uno.

2. ¿Apelará Amber Heard?

Tras confirmarse el veredicto del jurado, Elaine Bredehoft, la abogada de Amber Heard, reveló al programa "TODAY" de la cadena NBC que la actriz tiene intenciones de apelar la sentencia. La letrada informó además al medio estadounidense que su representada no tiene el dinero demandado para entregarle a Depp.

En tanto, Bredehoft acusó al equipo legal del actor de realizar una campaña para "demonizar" a Heard y apuntó que se suprimieron pruebas cruciales en el juicio. "Se permitieron varias cosas en este tribunal que no deberían haberse permitido, y eso hizo que el jurado se confundiera", aseveró.

"Es un mensaje horrible", opinó la abogada, quien aprovechó el caso para apuntar que el fallo resultó como una suerte de contraavanzada al movimiento "Me Too" que iniciaron mujeres actrices de Estados Unidos en el 2017 para denunciar violencias machistas en el ámbito del espectáculo.

"Es un retroceso importante, porque eso es exactamente lo que significa", acotó. "A menos que saques tu teléfono y grabes a tu cónyuge o a tu pareja golpeándote, efectivamente no te creerán", sentenció. Por último, protestó por el hecho de que la presencia de cámaras en el juicio lo acabó convirtiendo "en un zoológico".

3. ¿Cuáles son las indemnizaciones que deberán pagar Depp y Heard?

El jurado determinó que la actriz actuó con “malicia” cuando publicó la columna y que había hecho afirmaciones difamatorias de abuso contra su exmarido. Por ende, Depp se llevará 15 millones de dólares en concepto de daños, según informó la agencia Associated Press (AP). Del monto total que la Justicia determinó que pague la actriz a su colega, 10 millones son por indemnización compensatoria y 5 por daños punitivos.



En tanto, también resolvieron que ella percibirá una compensación de 2 millones de dólares tras alegar que Heard había sido difamada por uno de los abogados de Depp, quien la acusó de inventar historias e intentar engañar al jurado. Sin embargo, debido a los límites establecidos por la ley de Virginia, la cifra se reducirá a U$S 10,35 millones.

4. ¿Cómo queda el patrimonio de los dos actores tras el juicio?

La situación financiera de los dos actores se vio comprometida desde que salieron a la luz las graves acusaciones que recaían sobre el uno y el otro a partir de las demandas que fueron presentadas a la Justicia.

El sitio Celebrity Net Worth reveló Johnny Depp posee un patrimonio de 150 millones de dólares, gracias a los enriquecidos contratos que firmó en los últimos años: 45 mil dólares por episodio de la serie “21 Jump Street”; más de 55 millones de dólares por su trabajo en “Alicia en el País de las Maravillas” y más de 20 millones de dólares por su rol en “El Turista", ratificó la revista Forbes.

Se estima que el salario anual del intérprete de 58 años suele superar los 100 millones.En tanto, el actor sumó otros 16 millones de dólares por el tipo de contrato qur firmó para “Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore” -película en la que no apareció finalmente debido al conflicto judicial-y otros 22 millones de dólares por el frustrado proyecto de su participación en "Piratas del Caribe 6" -otra producción que dio marcha atrás con su convocatoria por el escándalo-. Desde julio del 2020 que Depp no actúa en películas.

Por último, los sitios especializados en finanzas revelan que Johnny es dueño de 14 inmuebles en todo el mundo, con un valor cercano a los 75 millones de dólares. Estos son: un castillo en Francia, una granja de caballos en Kentucky, y en las islas de Bahamas. Se suman yates, una colección de automóviles y otra de arte.

Por parte de Heard, Celebrity Net Worth develó que la actriz maneja una fortuna de 2,5 millones de dólares, siendo el 2019 uno de sus mejores años profesionales. Así todo, Fox Business considera que patrimonio asciende a los 8 millones de dólares.

A raíz del sonado juicio estadounidense, Amber dijo haber sufrido una reducción de su participación en el rodaje de "Aquaman 2" y denunció que tuvo que pelear para poder formar parte de la película.

5. ¿Qué necesitó demostrar Johnny Depp para ganar el caso?

Según consignó el diario El País, el jurado tenía que rellenar unas casillas en un formulario previamente entregado por la jueza en la que se pedía contentar a una serie de preguntas con un "sí" o un "no" para determinar si las declaraciones sometidas a juicio eran difamatorias. Luego, debían rellenar unas casillas con el importe de las indemnizaciones compensatorias y punitivas.

Las declaraciones de Amber Heard que fueron sometidas a juicio y que el jurado deslegitimó al considerlas "falsas" y difamatorias fueron: “Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”; “Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”; y “Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”.

Asimismo, con respecto a la publicación de opinión en The Washington Post, el diario español resaltó que el jurado tuvo que contestar preguntas clave sobre las afirmaciones de la celebridad: ¿La declaración se refería al señor Depp? ¿La declaración era falsa? ¿La declaración tiene una implicación difamatoria sobre el señor Depp? Contestaron sí a las tres preguntas con las tres declaraciones.

Por otro lado, consideró difamatoria una afirmación que realizó el abogado de Depp contra Heard, publicada en el diario The Daily Mail el 27 de abril de 2020, que decía: "Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911 (la policía)″.

No obstante, los miembros del jurado no tomaron como perjudiciales otras dos declaraciones que decian, en primer lugar, que “Amber Heard y sus amigos en los medios de comunicación" utilizaban "falsas acusaciones de violencia sexual como una espada y como un escudo, dependiendo de sus necesidades", y en segundo lugar, que estaban llegando al "principio del fin de la mentira de maltrato lanzada por la señora Heard contra Johnny Depp”.

En conclusión, el jurado consideró que las acusaciones de violencia sexual de la también modelo eran inventos, y las de maltrato, "un engaño", y sostuvo que el abogado del actor la difamó al acusarla de fabricar una escena para incriminar a Depp.