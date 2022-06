#Pantallazos Si salís, hay funciones en El San Martín de los documentales La reparación, de Alejandra Perdomo sobre abuso infantil (4, 11, 12 y 19/6), y Apuntes desde el encierro, de Franca González sobre la cuarentena (5, 9, 11 y 18/6). Y si te quedás, el 5/6 hay maratón de cine espacial en continuado con El primer hombre en la luna, The Martian, Life: vida inteligente y más por Star+; y el 6/6 sube al on demand de Flow el set Jóvenes Pordioseros: Viva el rock and roll, grabado en 2019 en vivo en El Teatrito.



#AduanaParalela Nueva música internacional para playlists políglotas, de la mano de los flamantes discos del popero sub 20 Alfie Templeman (su debut Mellow Moon), de la electrosoulera estadounidense Ravyn Lenae (HYPNOS, su primer larga duración), de la nueva luminaria del R&B inglés, Mahalia (el EP Letter To Ur Ex), del trovador indie texano Kevin Morby (This Is a Photograph), de la cantante r&b mexicana Girl Ultra (El sur), de la tecnologista y productora colombiana Love My Robot (Sense of Intelligence) y del grupo mestizo de k-pop GOT7, que tiene integrantes de Corea del Sur, Estados Unidos, Tailandia y China (el EP GOT7).

#JoystickDivision Un juego gratis no se le niega a nadie. Apex Legends Mobile ya está disponible free para iOS y Android, como una experiencia independiente del juego principal; y el autodefinido plataformero retro Janosik - Highlander Precision Platformer, ya está sin costo para PC en Steam. Además, PlayStation Plus metió God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-Star Brawl en sus gratuitos del mes; y las ofertas de Days of Play 2022 (el "Hot Sale" de PlayStation) incluyen importantes rebajas en Resident Evil: Village, Red Dead Redemption 2, Ghost of Tsushima, Death Stranding, NBA 2K22 y muchos más.

#HayTablas Danza, performance y movimientos aéreos circenses arman Ovillo de luna, de Cecilia Gómez, que tiene funciones a cargo del colectivo Amor Eterno los sábados en el Club de Trapecistas Estrella del Centenario. Además, un mix de recital pop, performance y poesía dispara De vez en cuando me derrumbo, de Juan Gabriel Miño (4/6, El Rojas), y una pareja flashea en situación de panza en el musical Embarazados, de Juan Ignacio Bruzzo (5/6, Teatro Picadilly).

#CualquieraPuedeGooglear Clic de solo lectura: los padres, los hijos, los desayunos y los trabajos son parte de Familia, la novela gráfica de la ilustradora portuguesa Júlia Barata que publicó Sigilo, y que presentará junto a Juana Molina el 3/6 a las 18.30 en Céspedes Libros. Clic en un cumple: Insectos festeja los 30 años de su disco debut, Nada X nada, con show temático el 4/6 en Strummer Bar. Clic de visitante: la cantante estadounidense Lauren Jauregui, ex Fifth Harmony, meterá set solista el 16/10 en el Teatro Gran Rex, y los reggaeros brasileños Natiruts volverán para dar show primaveral en Obras al aire libre, el 26/10.

#HacelaSimple ¿Qué buscás, canciones? Ya están para revisar las nuevas del rosarino David Nahon junto a La Amante (Hechizo), de Maca Mona Mu (La cobardía), de Rusco (metro65), de Pájaro (Grito sagrado), de Manu Martínez (Manantial), de Nikkö (Jugo), de Lucas & The Woods (Golpe de suerte), del cuarteto pop-rock Impulso (Nuestras luces), de Mike Southside (Tru, con feat de Negro Santo) y de Muñecas (Abasto).