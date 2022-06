El Noba murió este viernes a sus 25 años tras sufrir un grave accidente con su moto. El Hospital El Cruce-Néstor Kirchner de Florencio Varela, donde se encontraba internado desde hace 10 días, lo confirmó mediante un parte médico emitido a las 12 del mediodía. No obstante, un día antes, un reconocido medio de comunicación informó que había fallecido, noticia que fue desmentida por su familia al instante.

La "fake news" emitida el jueves detallaba que Lautaro Coronel había fallecido y que su familia había decidido "desconectarlo" y "donar sus órganos".

Esta alerta generó cientos de miles de reacciones en las redes sociales, tantas que "El Noba" se convirtió en tendencia a una gran velocidad, dada la ola de mensajes de pésames y tristeza que había generado la noticia de la pérdida del referente de la cumbia 420. Algunos medios de comunicación incluso replicaron la novedad citando como fuente al canal de noticias.



Sin embargo, todo cambió cuando la hermana del también influencer, Martina Segovia, apareció rápidamente en sus historias de Instagram para negar el informe: "Mi hermano está bien. Ustedes entienden la desesperación que me agarró a mí estando en mi casa esperando que me vengan a buscar y que me empiecen a decir semejantes cosas.

"Su corazoncito sigue funcionando. Mi hermano está bien y va a seguir bien", había expresado en el día de ayer la joven. Las consecuencias para el medio no tardaron en hacerse notar: muchísimos usuarios de las redes repudiaron al canal informativo por las "fakes news" del ídolo.

Cantantes del género urbano como María Becerra se sumaron a la ola de repudio virtual por el comunicado: "Que irrespetuosos e insensibles son con lo que le paso al Noba. Ojalá nunca les toque de cerca algo así con alguno de sus familiares. Hay una familia que sufre por todo esto y el esta peleando por su vida. ¡Tengan respeto!".



En tanto, el colega de El Noba, el referente de la cumbia 420, L-Gante, manifestó en una entrevista con el ciclo televisivo "Momento-D" : "Los primeros que sabrían eso sería la familia. Me imagino que esto es re feo para la familia. Es una falta de respeto. Estaría bien preguntarlo antes", expresó.

El abogado Diego Storto ya había desmentido una noticia similar del mismo canal el domingo pasado. "Recién salgo de verlo. Le puse "Tamo Chelo remix" para que escuche y estoy más fuerte y más convencido que nunca", había manifestado Leo Vecchio, representante y amigo, tras la difusión del falso alerta.

Pese a la desmentida de la familia de Coronel, el medio de comunicación mantuvo la noticia de la muerte publicada en su sitio web hasta el día de hoy, en el que se confirmó su muerte. Luego, en el canal, utilizaron la placa "teníamos razón" para referirse al último parte médico del cumbiero.