Six Sex, la de Duro, la nueva sensación, la hadita reggaetonera obsesionada con el porro y con mover el culo, tiene 23 años y es de zona oeste, más precisamente de Villa Tesei. Y su segundo EP, Área 69, de este año, es una pieza compacta e inventiva llena de frases inolvidables que cautivó a fans del perreo, cumbieres, ravers y chicos raros por igual. La imaginería de Six Sex se compone principalmente de sexo, marihuana (más precisamente cogollos violetas) y perreo en lo oscuro, pero también de mucho humor y delirio. Y Francisca Cuello, así su nombre de pila, todo lo que tiene de sexy y fumona lo tiene de delirante.

Tener una imaginería tan concreta, basada en algunos elementos recurrentes que resultan explosivos juntos, más el justo equilibrio entre lo perfectamente efectivo y la experimentación que hay en su música, es lo que la hace destacar dentro del panorama urbano actual. En su breve pero contundente repertorio hay hits radiales así como tracks deformes en donde su voz ni siquiera es lo más importante. Hay pop, dembow, cumbias varias, rkt, por supuesto reggaetón y también beats cluberos. Todo para bailar y, de algún modo, componiendo un todo cohesivo y coherente.

Putishoot, su último single, recién estrenado y producido por Bruno Donato y Six Sex, es una cumbia deconstruida de beats fracturados y una vez más, una opening line inolvidable: "Dice que mi culo es furor". Éste será uno de los últimos singles en clave perreo que tiene planificados para el futuro próximo; luego tiene preparado un viraje hacia el dancehall oscuro.

Six Sex es inquieta y tiene un montón de temas en carpeta que está ansiosa por sacar: todavía tiene, en sus palabras, que "organizar los moods". Es que, en los últimos dos años, la pequeña Francisca Cuello nunca paró de crecer y cada día cosecha nuevos fans. Pero para su corta edad, su historial con la música viene de larga data.



► Fantasías púrpuras de ayer y de hoy

Francisca empezó a hacer música de post adolescente, cuando se la pasaba juntándose con amigues beatmakers. Su primer tema se llamó Pizza Party y lo hizo con el productor, músico y performer Marttein (cuya música experimental se debate entre el punk rock, industrial y los ritmos latinos). "Ese tema desapareció y me encantaría encontrarlo. Estaba buenísimo. Él produciendo es muy divertido, y está loquis como, yo así que conectábamos muy bien", cuenta la cantante.

Desde ese momento no paró de crear. Así salió Fantasy, su primer EP, más oscuro y clubero, del palo del electroclash. Grabándolo se dio cuenta de que hacer letras no era lo único que la interpelaba. "Esos fueron mis comienzos de ver como alguien hacía un beat, y de sentir que me tenía que meter. Aprendí un montón", cuenta.

Para esta artista, la producción es tan importante y personal como la letra y la voz, por eso la química con les productores y el trabajo en estudio es fundamental. Componer los beats, elegir sonidos, detalles y arreglos. "Me gusta eso de empezar a trabajar con varios productores. En general les pido los stems y les hago alguito, y les re cabe", dice Francisca, que gusta de maquetear y meter mano en el FL. "No me imagino dejando todo en manos de otro productor y que me vuelva otra cosa terminada."

De hecho, cuando el productor español de deconstructed club Merca Bae le mandó el beat de Purple, el primer lanzamiento de la etapa post Fantasy de su carrera, Francisca no sabía qué hacer. No estaba acostumbrada a trabajar así, sin meter mano en el proceso, sin componer a la par del beatmaker. "Estaba perdida... ¡No entiendo como hacer un tema sobre un beat que ya está hecho! Me re costó", cuenta. Tardó como un año en mandarle sus vocales. "Ahora cuando me mandan beats digo: me voy a tener que juntar con vos, ¡pasame los stems!", ríe.

► La nube mágica

Duro fue el tema con el que su carrera pegó un giro abrupto. El single, luego incluído en Área 69, salió hace prácticamente un año, el 10 de junio de 2021 acompañado por un video de Nokiamilcien y un remix de Evar en clave mucho más agresiva, melancólica y dark. El hitazo ya arrancó con buena estrella: se juntaron con La Finesse (cuando todavía eran un dúo de productores) a componer, y el tema salió en un día.



Six Sex no vio venir el fenómeno, aunque fue su intención hacer un tema "tribunero". "Me encanta Gilda, por ejemplo, y siento que hay algo re autóctono, muy de artista argentino, en tener algún tema que se puede cantar así (agita con los brazos). Muy de la cumbia y de las canciones de cancha", explica. Y sí que lo consiguió, con frases-bandera como "me gusta el faso y perrear en lo oscuro" y "tiene problemas con la ex, yo no quiero lío solo quiero el sex".

Musicalmente, la marcaron a fuego Tomasa del Real y Yung Beef. "Siempre escuché de todo, pero los tenía en mi mp3 y pensaba 'No puede ser que hagan algo tan guaso'. Y eso me ha sabido inspirar mucho", reconoce. También enumera a Tokisha, Rosalía, la Zowi y Bad Gyal: "Ellas siempre me van a inspirar, más que nada por compartir un momento y un mood", dice.

Sin embargo, le interesa huirle a las comparaciones; para ella, la cualidad made in Argentina es una parte fundamental de su proyecto: "Me han tirado comparaciones como 'la Bad Gyal' o 'la Zowi' de acá, y para mí es muy erróneo. Siento que ellas tienen sonidos de su país, te das cuenta de dónde vienen. Y yo con Área 69 re busqué sonidos autóctonos, más cumbieros o RKT".

En otro registro completamente, es fana de la banda de rock psicodélico Khruangbin; y también menciona como fuente inagotable de inspiración a los djs. LSDXOXO fue un artista que le voló la peluca. "Lo que más me abrió la cabeza fue Soundcloud", cuenta. "En algunos casos ni siquiera artistas puntuales, pero la exploración y los sets."

Foto: Alejandra Morasano

► 7-69-420

El porro también es una inspiración, pero de manera tangencial: no es que la inspire fumar en tanto iluminación psicodélica sino las experiencias que vive cuando está fumada. Le dan letra precisamente para sus letras, que son de pocas palabras pero icónicas. Para Área 69, cuenta, estuvo escuchando mucho Tego Calderón, lo cual la llevó a pensar que tenía que hacer algo "más mala onda y con más letra" como lo que hace él.

Y la inspiración nació de un recuerdo: años atrás, salía con un chico que se drogaba mucho, le pegaba mal y terminaba siempre mirando para abajo, buscando cosas que estaban en el piso, con miedo de haber perdido algo o buscando encontrar algo fortuitamente. "Era una situación que se repetía siempre", se ríe, incrédula, muchos años después. "La letra dice 'Se está escondiendo de quién, de mí, si en el piso no hay nada, está buscando shit' y está casi toda inspirada en eso y en esas secuencias."

Otra historia graciosa es la que hay detrás de su tema más reciente, Putishoot. Estaba reunida con Bruno haciendo el beat y ese mismo día había salido el tema de su amiga Fiah, Si me agarra, con un video en el cual Six Sex participa. "En ese momento, Fiah me habla y me dice: 'Amiga salió el video, miralo, tu culo es furor' y ta, quedó la letra."

"Mi culo lo ves sólo por el Instagram", reza en Sunshine, de Área 69. El instagram, como corresponde a una buena estrella en ascenso de la gen-z, es una parte muy importante del universo Six Sex. Y su culo también. Francisca Cuello ya encarnaba la personalidad de Six Sex en redes sociales mucho antes de hacerse conocida con sus temas. "Mis redes eran culo, porro, culo, porro", se ríe. Por eso mismo, inicialmente tenía su cuenta privada. Al poco de lanzar Spacex (su tema más raver, producido por Galanjah), y supone que por esto mismo, un día se despertó con su cuenta cerrada. Una chica la ayudó a recuperarla, y así fue como consiguió el tic azul.

Pero, volviendo al personaje, ella no lo piensa demasiado. Le interesa mantener la espontaneidad y la frescura con la que siempre se manejó: "No quiero ser sólo ser la chica linda que tiene fotos en culo en Instagram. Está OK, tal vez sí lo soy, y me saco fotos del culo con una re cámara y luces. Pero esas son las fotos que me parecen re aburridas", comenta.

Para Francisca, el lado espontáneo, un poco payaso y friki es precisamente lo que la acerca a su público. "Cuando alguien me escribe al instagram y me dice 'Te amo' muchas veces entro a su perfil y digo 'No, yo te amo a vos'", admite. Y es un público que ella identifica como muy variado, pero que principalmente está hecho de "mostras, frikis y disidencias".



► Las canciones compartidas

Six Sex está ansiosa por explorar el resto de sus facetas, más allá del reggaetón cachondo. "Con Área 69 siento que hice una conexión con mi público y sé que están esperando más perreo. Y se los voy a dar", promete y se ríe. "Pero Putishoot tal vez no tiene una estructura de estrofa y estribillo tradicional, yo siempre luché un poco con eso. Para este tema me tomé bastantes libertades."

Francisca piensa su música y su carrera como unidades conceptuales donde, bajo un mismo paraguas, hay espacio para flashear. Le gustan los álbumes y los EPs, porque permiten un desarrollo y un marco de contención para ideas más experimentales, sin quedar colgadas. No es necesario que cada canción tenga un estribillo épico. "Encerrados en un EP, los temas ganan una cosa más libre, porque están dentro de un concepto, como contenidos por el tema de antes y de después", explica. "El single en cambio se la tiene que bancar solito, ¡pobrecito!", bromea.

Cuello se debate permanentemente entre lo que esperan de ella y sus ganas de hacer cosas distintas. Tiene un montón de temas cocinándose, algunos más dancehall, algunos más deconstructed club, algunos más bolicheros. Próximamente lanzará un tema con Povio, productor uruguayo del sello club experimental Salviatek. "Hicimos un temazo", dice. "Lo empezamos juntos de cero y salió al toque. Ésa sí que es una canción. Muy bonito."

Además, este año va a salir un feat "soñado", en palabras de Six Sex, con varios artistas internacionales, y también un remix rave de un clásico de La Factoría. Y una vez por semana se junta con Bruno Donato para trabajar en temas y empezar a elaborar el concepto para un futuro álbum, que no quieren que sea un rejunte de canciones sino una totalidad, con un concepto.

Las ganas de hacer cosas raras se las está guardando para esa próxima placa: "En un EP o en un álbum se puede jugar a desarrollar un concepto mucho más artístico. Porque lo que no muestro en un tema lo puedo mostrar en este otro, o en éste o en éste. Para este álbum pensamos hacerlo más digerible desde la estructura y más under desde los sonidos".

► "Six Sex, no me hablés"

Su eclecticismo y sus ganas de abarcarlo todo quedan claros en la respuesta a sus feats soñados: el productor puertorriqueño Tainy, el dúo de technogabber berlinés Brutalismus 3000 y el rapero Soto Asa. "Me gustaría viajar por la música y quiero colaborar con más productores. No me llaman tanto los feats en el sentido tradicional por ahora, como trabajar más en mi sonido", responde sobre sus aspiraciones más próximas.

"Este año, sin saberlo, fui cumpliendo los sueños que tenía", dice. Estuvo en Lollapalooza, ahora Primavera Sound. "Quiero seguir trabajando en esto y autosuperarme", asegura. Viniendo del underground, tuvo que aprender a las corridas varias cosas con la creciente exposición. De tocar en raves para 30 personas a Lollapalooza y Cosquín, todo se dio en menos de dos años. "Desde que pasó, y no se bien que es lo que pasó pero es una subida de expectativas, nunca laburé tanto en mi vida", cuenta la cantante. "Fue un momento de entenderme, de entender de cuánto era capaz y de cuánto más podía hacer si me capacitaba."

La joven Francisca tuvo que profesionalizarse, poner el cuerpo y empezar a tomarse las redes sociales como parte de su trabajo, "estar más activa y no subir cualquier cosa", explica. "'six sex no me hables', mi bio de Instagram, no es de ortiva; ¡es porque tengo problemas para comunicarme con la gente!", tira y se ríe.

Esto de trabajar todo el día, tomar clases, ensayar y juntarse con productores hace que tenga que fumar un poco menos de porro del que le gustaría. "A veces ya no puedo fumar todo el día, me baja mucho el rendimiento", se lamenta. "Pero cuando termino la jornada, ya estoy pensando en el porro que me voy a fumar cuando llegue a casa."

