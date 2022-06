El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no descartó viajar a Los Angeles la próxima semana para la Cumbre de las Américas. El mandatario venezolano aseguró que es una contradicción que Estados Unidos haya excluido a Caracas considerando que en los últimos meses ambos gobiernos dieron los primeros pasos para reestablecer la comunicación. Sin embargo, confió en que su par argentino, Alberto Fernández, elevará el reclamo por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Maduro también habló sobre como el país le hizo frente a las sanciones de Washington a través de la producción nacional y la sustitución de importaciones.





"Las Cumbres de las Américas se transformaron en cumbres turísticas"



“EE.UU. le dio una puñalada a la posibilidad de éxito de la Cumbre de las Américas”, apuntó el jefe del gobierno venezolano en el programa radial Diálogo Internacional, conducido por Atilio Borón y transmitido por La Radio del Sur, en coproducción por Radio Madres de Plaza de Mayo y radio UNDAV.



A su vez el líder bolivariano saludó la decisión de su par argentino Alberto Fernández de participar en el encuentro para elevar el rechazo por la exclusión de La Habana, Managua y Caracas. “Creemos firmemente en la voz valiente que va a llevar el presidente Alberto Fernández”, afirmó Maduro. “Le dije que me parecía bien que como presidente de la CELAC llevara la voz de Latinoamérica y el Caribe y sé que vamos a estar bien representados en la voz de Alberto”, añadió el mandatario que reiteró que todos las formas de lucha son válidas. “Hay presidentes diciendo que no van en protesta por la exclusión y otros que dicen que van a protestar a la sala de reunión. Todas son válidas”, precisó.

Maduro aseguró que el encuentro que este año tiene como anfitrión a Estados Unidos perdió su contenido. “Las Cumbres de las Américas se transformaron en cumbres turísticas, no tiene temas, puntos para tomar decisiones, no tiene plan de acción, no tiene iniciativas, nada”, criticó. Consultado por la posibilidad de viajar a Los Angeles la próxima semana, Maduro no descartó por completo ese escenario, aunque no dio detalles al respecto. El mandatario también confía en que este año se reimpulse la Unasur. “La América del Sur está dando un cambio geoestratégico, estamos viendo el desarrollo geopolítico hacia otra dirección más favorable”, agregó.

Para el jefe de Estado de Venezuela es contradictorio que a pesar de que el gobierno estadounidense y el venezolano dieron los primeros para reestablecer la comunicación bilateral, la Casa Blanca igualmente tomó la decisión de excluir a Caracas. El pasado 5 de marzo Maduro tuvo una reunión con una comisión enviada por el presidente Joe Biden. "Se han dado un conjunto de pasos. Algunas veces muy lento y otras veces menos lento. Hay comunicación permanente, eso es importante. Tenemos exigencias muy claras de que se levanten todas las medidas crueles y las sanciones contra la economía venezolana", subrayó.



Recuperación económica



Por otra parte, el mandatario habló sobre la recuperación económica del país después de la pandemia de covid-19. “El 2021 fue un año de consolidación de paz, el primer año de recuperación de la economía real que produce alimentos, bienes”, aseguró. “Por primera vez el 80 por ciento de los alimentos que llegan a los hogares venezolanos es producido en suelo venezolano”, subrayó el presidente Nicolás Maduro en diálogo con la AM530 la radio Madres de Plaza de Mayo.

En este sentido, Maduro remarcó que “ante el asombro de Estados Unidos Venezuela logró un crecimiento del 5 por ciento de su economía real”. El último informe del banco de inversión Credit Suisse reveló que la economía venezolana podría crecer un 20 por ciento este año, casi 15 puntos arriba de su pronóstico previo.

El mandatario recordó que antes de la pandemia el país venía sufriendo la persecución de las sanciones estadounidenses contra Venezuela y contra cualquier país que intentara comerciar con Caracas. Sanciones al petróleo, la industria, el comercio, secuestro de activos y de cuentas por más de 21 mil millones de dólares. Según Maduro la ofensiva se incrementó desde 2018. El país pasó 14 meses sin vender una gota de petróleo. “Después de 120 años de ser una economía productora y exportadora de petróleo, de 3 millones de barriles diarios a cero producto de la persecución contra los que nos compraban”, reclamó.

Fue así como Venezuela tuvo que adoptar una economía de resistencia para garantizar las necesidades básicas de la población. Con la llegada de la pandemia el presidente y excanciller venezolano pensó que algo podía cambiar. “Creímos con el ambiente de solidaridad que se creó en los primeros meses que podría haber una posibilidad de flexibilización humana de aquel bloqueo”, afirmo. Sin embargo, el país caribeño recibió todo lo contrario. “Se recrudecieron las medidas. A las empresas internacionales que venden medicinas las amenazaban si le vendían antivirales o vacunas contra el covid-19 a Venezuela”, lamentó el jefe de Estado.