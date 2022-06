Un hombre murió tras una pelea callejera en el barrio porteño de Recoleta. Si bien aún no se logró identificar a la víctima, hay tres hombres detenidos de 26, 33 y 56 años, todos en situación de calle, según confirmaron fuentes policiales a GO Noticias.

Ocurrió esta madrugada en el cruce de Avenida del Libertador y Pettorutti, a pocos metros de Plaza Francia, cuando una pelea entre 4 personas terminó con una víctima fatal. En la escena se encontró un arma de juguete, entre otros objetos personales. Los dos agresores se dieron a la fuga, pero fueron detenidos minutos después.

Fuentes de la Policía de la Ciudad detallaron que efectivos de la Comisaría Vecinal 2A se trasladaron a las 6:30 hasta el lugar, alertados por la presencia de una persona fallecida tendida en el asfalto. El SAME se hizo presente y confirmó el deceso de un hombre de entre 30 y 40 años que no poseía su documento entre sus pertenencias, por lo que aún no se conoce su identidad.

Hasta ahora, no se presentaron más testigos. Se espera que el peritaje de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, ayuden a esclarecer el caso. En principio, gracias a las imágenes del Centro de Monitoreo, los efectivos pudieron localizar a los agresores por sus características físicas y de vestimenta y fueron detenidos junto a una tercera persona en el cruce de Eduardo Couture y Julio Víctor González, atrás de la Facultad de Derecho de la UBA.

Minutos más tarde, un hombre en situación de calle se presentó como testigo del hecho para prestar declaraciones. Según relató, se encontraba junto a la víctima cuando fueron interceptados por dos personas que intentaron robarles.

En ese momento, él logró escapar, pero su compañero fue atacado hasta quedar inconsciente, recibió un puntazo en el lado izquierdo superior del cuerpo que habría sido el motivo del desenlace y los agresores se fugaron.

Pasadas las 9.30 de este domingo, aún no habían retirado el cuerpo del asfalto y la división científica de la Policía de la Ciudad se encuentra trabajando desde la carpa policial.

Interviene la Fiscalía Criminal y Correccional Nro. 61 a cargo de Martín López Perrando quien dispuso la detención de los tres involucrados por el delito de “homicidio”.