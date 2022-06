Gustavo Munúa, entrenador de Unión de Santa Fe, aseguró que a su equipo se lo vio "fuerte" a pesar de la derrota como local por 2-1 ante Tigre en el debut de la Liga Profesional de Fútbol.



"Hoy se vio un Unión fuerte, y eso el equipo no lo debe perder; de esta manera se van a ganar más partidos", dijo el DT en conferencia de prensa tras la caída de esta tarde en el estadio 15 de Abril.



"Al equipo se lo ve fuerte a pesar de esta derrota, que nos molesta más por como se dio", añadió.



"Hicimos mucho mérito para no llevarnos este golpe. En el primer tiempo fuimos muy insistentes, pero por una cosa u otra no pudimos convertir", analizó.



"En el complemento, ellos nos ganan por lo que hicieron en cinco minutos", continuó en referencia a los goles del "Matador" tras ir en ventaja por 1-0.



"Después de esta derrota nos van a caer las estadísticas. No podemos volvernos locos y seguir insistiendo con lo que hacemos bien", cerró Gustavo Munúa.



Unión visitará a Colón la próxima jornada en el clásico de la ciudad de Santa Fe.