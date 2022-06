El presidente Alberto Fernández encabezará este lunes la presentación del proyecto de Renta Inesperada para aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias a partir del aumento de los precios internacionales derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania. El anuncio será a las 16.30 en el salón Museo del Bicentenario de Casa Rosada, informaron fuentes oficiales.

La iniciativa muestra que el Gobierno no quiere quedarse empantanado en la "crisis del off the record" planteada este fin de semana y apuesta al impulso de proyectos políticos verdaderamente importantes, y que se inscriben en la línea, compartida por todo el Frente de Todos, de avanzar con la redistribución del ingreso para consolidar la recuperación económica.

El mandatario estará acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien anunció la iniciativa el 18 de abril, durante un acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

En aquel momento, el ministro detalló que se trataría de una alícuota que se enfocará en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos, que en 2021 abarcó solo al 3,2 por ciento de las empresas.

Los criterios para la imposición de la alícuota incluyen que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021 y, además, se incluirá un parámetro para que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, la alícuota será menor.

La iniciativa ya recibió cuestionamientos de cámaras empresarias. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) criticó esa idea. “La Argentina debe volver a retomar la senda del desarrollo económico y social sostenible. Para ello resulta esencial generar las condiciones para que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan concretar inversiones que generen empleo y hagan crecer la producción y las exportaciones. La creación de nuevos impuestos -como el recientemente anunciado ‘impuesto a la renta inesperada’- va en la dirección opuesta a lo señalado", aseguraron.



Justamente, el ministro tiene agendada su participación en el encuentro que organiza este martes AEA, con la participación de los CEOS de las compañías más poderosas, y más influyentes políticamente, del país.