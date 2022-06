Horas antes de que estallara el escándalo por los mensajes en off the record que Matías Kulfas distribuyó entre periodistas, el ahora exministro había fustigado con dureza en "on" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y funcionarios que le respondían y eran los responsables en el diseño de la licitación para el gasoducto Néstor Kirchner.

El mensaje en off the record fue distribuido el viernes por la noche, horas después del acto que compartieron Cristina Kirchner y Alberto Fernández por los 100 años de YPF, donde la vicepresidenta criticó que licitación por los caños para el gasoducto Néstor Kirchner queden en manos de una empresa de Techint en Brasil en lugar de producirse en una de las plantas que la empresa de Paolo Rocca posee en la Argentina.

Kulfas apuntaba en el off a funcionarios de Integración Energética Argentina (IEASA) que responden a Cristina Kirchner eran los responsables de organizar la licitación para el armado del gasoducto Néstor Kirchner “a medida de Techint”.

Antes, y en declaraciones en on a AM750 había deslizado una versión similar, y si bien fue más lavada, apuntó en concreto contra funcionarios "que tienen una relación muy cercana con la vicepresidenta".

En diálogo con Branca de vuelta, Kulfas apuntó el viernes después del acto: “Lo de Techint tiene que ver con la licitación. Hay un objetivo que es que se produzcan mayor cantidad de caños en el país y obtener el máximo provecho. Eso es lo que estamos trabajando. Eso está establecido en la manera en la que Integración Energética Argentina (IEASA) hizo la licitación”.

Y denunció: “Es una empresa que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Hace unos días hicimos un anuncio importantísimo, que Argentina vuelve a producir chapa naval. Esa chapa perfectamente se puede utilizar para hacer gasoductos. Es decir, tiene que ver con la manera en la que se establece la licitación y se desarrolla la obra”.

La trastienda del “off”

Esta aclaración llegó en respuesta al discurso de la viecepresidenta durante el acto del viernes pasado en Tecnópolis, cuando le pidió a Alberto Fernández que “use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país”.

“La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint. Es Integración Energética Argentina (IEASA), con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA", se lee al comienzo del mensaje difundido “en off” a diferentes medios.

Y continúa: "Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA)".

La respuesta de IEASA

Tras la denuncia desde Desarrollo Productivo, desde IEASA respondieron: “Este tema es estrictamente normativo, pues está establecido en la NAG-100 (Parte C- Sección 105). Una condición previa para proceder a definir los espesores necesarios, es determinar la clase de trazado del gasoducto”.

Y agregan: “La nota carece de conocimiento técnico y más precisamente del proceso licitatorio llevado adelante. Pues para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner se utilizaron los siguientes alcances técnicos Ø36” API 5L X70M espesor 12.7mm, de Ø36” API 5L X 70M espesor 19.1mm y de Ø36” API 5L X70M espesor 10.0 mm”.

“En tal sentido, previo a iniciar el proceso licitatorio, Energía Argentina procedió a solicitar a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero que indicara que empresas podían cumplir con dichos requisitos técnicos. La respuesta fue que solo SIAT S.A. cumplía”, continuaron.

Y finalizaron: “Pese a esto, se realizó un proceso licitatorio internacional para convocar a empresas extranjeras. Hubieron consultas realizadas por 6 empresas, pero luego solo SIAT S.A. presentó oferta. Se desconoce en el rubro a la Empresa Laminados Industriales S.A”.