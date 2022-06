Los dichos del expresidente Mauricio Macri sobre el exmandatario radical Hipólito Yrigoyen siguen generando fricciones entre los aliados de Juntos por el Cambio. Macri intentó una disculpa a medias a través de Twitter, mientras el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, redobló sus críticas y tildó a Maci de “irresponsable".

"Esto del populismo no es un problema apenas de Latinoamérica. Tal vez se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita. Esto es muy contagioso y se expandió al resto del mundo", había dicho el ex mandatario.



La disculpa a medias de Macri

A través de su cuenta de Twitter, Mauricio Macri ensayó un pedido de disculpas y aseguró que siempre valoró "las ideas del radicalismo en sus distintos matices". Para sostener esa postura compartió un video con un breve discurso en el que habla de "los sueños que tenía don HIpólito" y lo ensalza a Yrigoyen como una supuesta figura de "diálogo y consenso".

En su posteo, el exmandatario también consideró "desmesurada" la respuesta de los radicales a sus palabras sobre Yrigoyen y el populismo. "Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil", lanzó Macri.

Luego insistió en que esa carta de la UCR fue "inoportuna" frente a " la angustia y el hartazgo de los argentinos".





Gerardo Morales redobló sus críticas a Macri: "Actuó con mala fe si es que tiene la intención de un acuerdo con la ultraderecha"

El gobernador de Jujuy y dirigente de la UCR se sumó al coro de críticas que varios de sus correligionarios dirigieron contra Macri, quien en su afán de calificar de “populista” a cuanto espacio progresista hubiera arremetió contra Yrigoyen, uno de los íconos del radicalismo.



Morales le salió al cruce. Afirmó hoy que "no es la primera vez" que su fuerza política recibe un "agravio" de Macri y calificó esa actitud como "irresponsable". No obstante, intentó bajarle el tono al hecho: “En mi opinión no sirve producir una grieta en Juntos por el Cambio (JxC)", afirmó durante una entrevista por Radio Con Vos.



También advirtió que lo de Macri pudo ser "una expresión de mala fe o de desconocimiento de la historia de nuestro país". "Actuó con mala fe si es que tiene la intención de un acuerdo con la ultraderecha, antidemocrática, que es la expresión que hoy surge a partir de la antipolitica", argumentó.

No obstante, el mandatario jujeño aseguró que desde el radicalismo ratificaron la pertenencia a JxC, aseguró que van a seguir "construyendo desde ese lugar para saldar las diferencias" y llamó a "dirimir un programa de gobierno" para que "el pueblo argentino sepa" qué van a hacer en concreto a diferencia de la experiencia de gestión de 2015.



"Cuando planteamos en la Convención sumar a fuerzas políticas con coincidencias programáticas, pensamos en sectores del peronismo que tengan estas coincidencias, pero nuestra apuesta es ratificar a JxC. Vamos a seguir trabajando y haciendo esfuerzos que el país necesita para que contemos con este programa", completó.

El gobernador no fue el único en cuestionar al fundador del PRO. De entre las autoridades de su partido, el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, lanzó duras respuestas: "Atacar la identidad de un partido no ayuda, es incompresible", le dijo.