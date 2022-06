El flamante presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, le respondió este lunes a Mauricio Macri, luego de que el expresidente llamara este fin de semana a “lucha contra el populismo en forma global” y cuestionara a uno de los fundadores del partido radical, parte de Juntos por el Cambio, Hipólito Yrigoyen. Antes lo había repudiado Gerardo Morales, presidente del radicalismo.

"Esto del populismo no es un problema apenas de Latinoamérica. Tal vez se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita. Esto es muy contagioso y se expandió al resto del mundo", había dicho Macri, lo que desató fuertes críticas desde el radicalismo.

Frente a esto, Manes le recordó a Macri que "evocó una figura sensible de los radicales". "Soy de los que piensa que tenemos que debatir sobre el futuro y no sobre el pasado. Atacar la identidad de un partido centenario y de un estadista de primer nivel no ayuda. Es medio incompresible. No sé a qué atribuirlo”, sostuvo por AM750.

Por eso, le reclamó "prudencia" al expresidente. “De un expresidente se espera que ejerza una prudencia en su declaración. El radicalismo tiene 131 años. Es de los más antiguos del mundo y no por eso no está vigente”, enfatizó Manes, quien días atrás fue electo presidente de la Convención Radical.

Pese a las críticas, el dirigente radical ratificó la pertenencia del partido a la coalición opositora. “El radicalismo el último tiempo se ha visto fortalecido. Hicimos una larga autocrítica sobre la participación que tuvimos en los gobiernos. Ahora incorporamos figuras nuevas. Abrimos las idea al debate”, señaló.

“Hay una nueva posición del partido dentro de la coalición. Entiendo que esto a quienes hasta ahora tenían una preponderancia no les sea cómodo. Es el partido que más se renovó e ideas nuevas le está ofreciendo a la sociedad”, dijo, deslizando una posible causa de la crítica.

La respuesta de Gerardo Morales a Macri

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, tampoco dejó pasar el comentario del expresidente y expuso a la vista de todos sus diferencias. A través de una carta pública dirigida a su "estimado Mauricio", el gobernador de Jujuy acusó al expresidente de "atacar a la UCR" y "generar otra grieta en JxC".

También deslizó que la verdadera intención de Macri sería romper la alianza que los radicales comparten con el PRO, la CC y el peronismo republicano, para poder confluir con "los sectores de la extrema derecha antidemocrática".

"Vivir de la grieta no es el camino, menos aún generar otra grieta en JxC atacando a la UCR como lo estás haciendo últimamente. No es momento de peleas entre políticos. Estamos frente a una situación muy difícil para el país y para los argentinos", sostuvo Morales en la carta que difundió desde sus redes sociales este domingo.