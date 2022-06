La cantante Liliana Herrero destacó este lunes el Plenario del Pensamiento Nacional y Popular desarrollado el sábado en Quilmes. Consideró que fue una instancia “necesaria” para el debate de ideas que en la actualidad no hay en la política. Además, celebró su cruce con Máximo Kirchner, quien reveló que le hizo acordar al expresidente Néstor Kirchner.

“Máximo Kirchner me sorprendió gratamente. Yo no había conversado nunca con él. Me pareció una gran persona. Sin ofensas, desarrollando sus pensamientos, con mucho humor. Me hizo acordar mucho a Néstor. Alguien que conoce la situación muy bien de la Argentina. Estaba preocupado y triste por la patria. Eso me gustó”, dijo.

En el evento, el diputado nacional habló de uno de los temas más calientes de la agenda y consideró que "muchos de los que no muestran sus voces son los mismos que no aparecieron durante el macrismo". Lo hizo en relación con el “off” difundido por Matías Kulfas acusando a funcionarios cercanos a la vicepresidenta de armar una licitación “a medida de Techint”.

"Algunas personas a las que nada les costó y que así como no muestran sus voces en 'los off' tampoco las mostraron durante el macrismo, nos terminaron haciendo mucho daño por particularidades personales", repasó Kirchner en su intervención durante el foro en homenaje al excompañero de Herrero, el intelectual Horacio González.

Este punto remarcado por el diputado es, también, uno de los ejes que más le llamó la atención a la artista: “Para mí fue revitalizarte, fue volver a una asamblea. Fue una gran y necesaria idea. La operación en "off" fue el absoluto contraste de cuáles son los niveles de comunicación en la política. En Quilmes estaban los cuerpos”.