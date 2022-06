Agustín Rossi regresa al gabinete nacional como el nuevo interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), según reza el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández. El nuevo "señor 5" estará a cargo por los próximos cuatro meses, tiempo que el Ejecutivo considera suficiente para que el Senado apruebe el pliego del exministro de Defensa. Poco antes de acceder a la sede de la AFI, Rossi destacó que se abre una "nueva etapa" en el Frente de Todos (FdT) a partir de que hay una "desescalada de tensiones" entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, en Casa Rosada sostienen que el retorno de Rossi representa la existencia de "una nueva voz" para hacer escuchar las posiciones del Gobierno nacional.

La visión de Rossi es compartida por sus colaboradores. Sostienen que el acto que compartieron Alberto y Cristina el viernes en Tecnópolis “no terminó con las diferencias” al interior de la coalición de gobierno pero “abrió una canal” para poder debatirlas. Sobre la salida de Matías Kulfas dicen que fue una decisión política para no entorpecer la tregua entre el Presidente y su Vice.

“La fotografía del viernes trajo un soplo de aire fresco al interior de nuestro espacio. Estuve el sábado con el Presidente y con Cristina Caamaño (a quien reemplazará en la AFI), se lo veía contento, muy conforme con lo que había su sucedido el día anterior", sostuvo Rossi, en declaraciones radiales, en referencia al acto que el mandatario y la vicepresidenta compartieron ese día en Tecnópolis.

"Reivindico mucho el acto de YPF y no creo para nada que haya sido una emboscada contra el Presidente. Fue la mejor aparición pública de Cristina y Alberto en mucho tiempo", dijo el nuevo titular de la AFI.

Para Rossi, los cambios internos dentro del FdT no quieren decir que las diferencias se terminaron pero sí que "están en un canal mucho más dialogado", al contrario de lo que ocurre, dijo, "dentro de Juntos por el Cambio". "Tanto Daniel (Scioli) como yo somos dirigentes políticos con un historial y trabajamos para la construcción del FdT y la potencialidad del espacio de acá al 2023", remarcó.

También se refirió a la salida del ministro de Desarrollo Productivo, el cargo que ahora ocupará Scioli. "Matías (Kulfas) expresa muy fielmente el pensamiento económico del Presidente y, realmente, hizo una excelente gestión de su ministerio", dijo Rossi y agregó que el Presidente "tomó las decisiones que debía tomar para darle continuidad a la nueva escena que se había vivido en el acto de YPF" entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El jefe de la bancada de Diputados del FdT, Germán Martínez –un dirigente vinculado a Rossi— coincidió con esa mirada: “Para nosotros fue una jornada importante con Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartiendo el escenario y reflexiones, yendo para adelante, mirando el futuro y me parece que fue una señal importante al interior de nuestro espacio político porque llevamos algunos meses de debate. No creo que el acto haya terminado con las diferencias, pero me parecen que ofrecieron un canal, una vía por donde poder plantearse. Y desde esa perspectiva nosotros vivimos con mucha alegría lo que pasó en Tecnópolis”.

“Verlos juntos, que estén hablando sobre un tema clave como la soberanía energética donde Cristina tiene tanto por aportar y Alberto está poniendo tanto el énfasis es importante. Y se vio no solamente en la superestructura sino también en el registro militante”, continuó Martínez en declaraciones a Radio 10.

Fue entonces que le preguntaron si Kulfas –con un off de record que cuestionó la licitación de funcionarios kirchneristas del Gasoducto Néstor Kirchner-- “no leyó” el mismo mensaje que destacan otros funcionarios. “Está claro que cuando el Presidente mira el desempeño de sus colaboradores, me incluyo, no solo mira aspectos que tienen que ver con la gestión específica sino con aspectos políticos que en determinado momento puedan afectar el rumbo general de la política. En ese momento había que preservar una instancia abierta, una señal que Alberto y Cristina no solamente dieron a la política sino a la ciudadanía con respecto a lo que pasó. Es importante que cada unos de nosotros nos transformemos en generadores de unidad”, respondió el jefe del bloque de diputados del FdT.

Una señal clara de no dinamitar los puentes de diálogo que se reconstruyen al interior de la coalición de Gobierno. El regreso de Rossi al Gabinete y la llegada de Scioli al mismo tras su gestión al frente de la embajada argentina en Brasil, parecen transitar ese mismo camino. Ambos, aun con diferencias, mantienen contacto con todas las corrientes internas.