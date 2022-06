El cantante estadounidense Bruce Springsteen sorprendió a los fanáticos de Coldplay este fin de semana al unirse al show que la banda británica Coldplay brindó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Springsteen, conocido también como “The Boss” (el jefe), se subió al escenario y empezó a cantar "Working on a Dream" con el estadio completamente a oscuras, y cuando Chris Martin lo presentó y el público estalló. “No puedo creer que lleguemos a decirlo, pero demos la bienvenida al Señor Bruce Springsteen”, celebró, y se refirió a Springsteen como su "héroe" y contó que tenía tatuada esa canción en su brazo.

"Hola, Nueva Jersey, Chris dijo que tiene esta canción tatuada en su brazo desde hace un tiempo, así que supongo que tengo que cantarla con él", señaló por su parte el líder de la banda E Street Band, que también se sumó a cantar “Dancing In The Dark” y “Born In The USA” junto a Martin.

La fecha anterior Coldplay invitó a Kylie Minogue a cantar una versión acústica de “Can’t Get You Out Of My Head”, un clásico presentado en 2001.

¿Quién será el telonero de Coldplay en Argentina?

En el marco de la gira mundial “Music Of The Spheres”, la banda británica se presentará en Argentina a fines de este año, con 10 fechas anunciadas en River, entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre, un récord.

La telonera de los shows de Coldplay en Argentina será la cantante estadounidense Gabriella Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., de 24 años, ganadora de cinco premios Grammy -premio al que fue nominada 24 veces-, además de un premio de la Academia por la banda sonora de la película “Judas y el Mesías Negro".

H.E.R. nació el 27 de noviembre de 1997 en California, y tiene raíces filipinas y africanas. Comenzó a dedicarse a la música a los 10 años, con pequeñas apariciones en programas de televisión como Today Show; los premios del canal BET, y programas infantiles de Nickelodeon y Disney Channel.

Desde 2016 se presenta bajo el acrónimo H.E.R., que significa "Having Everything Revealed" (Tener todo revelado, en español). Durante sus primeros años profesionales, la artista no se mostraba públicamente, para que "la música hable por sí sola".