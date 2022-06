Brian May y Roger Taylor, miembros fundadores de Queen, anunciaron que en septiembre lanzarán una canción inédita con la voz de Freddie Mercury, el legendario líder de la banda fallecido en 1991. Se trata de “Face It Alone”, grabada en las sesiones del disco “The Miracle” de 1989, pero que no formó parte de esa placa.

“Encontramos una pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado. Y lo fue. Es maravilloso. En realidad, fue un verdadero descubrimiento”, dijo Taylor, baterista del grupo, en una entrevista que brindaron al medio británico BBC Radio 2.



Por su parte, May, guitarrista y otro de los fundadores de la icónica banda, agregó que el tema "estaba escondido a simple vista", y que cuando lo encontraron primero pensaron que no podrían lanzarlo, pero que se pusieron a trabajar con el equipo de ingenieros en sonido y finalmente decidieron hacerlo. “Hubo que pegar trocitos juntos. Sin embargo, es preciosa, te toca el corazón”, dijo.

Cuándo será el estreno de la canción inédita de Queen

Si bien no hay una fecha concreta para el lanzamiento de “Face It Alone”, durante la entrevista Taylor deslizó que podría aparecer en la segunda mitad del año. “Creo que saldrá en septiembre”, dijo.

No se trata de la primera canción inédita con la voz de Mercury en darse a conocer, ya que en 2014, en el disco Queen Forever, que incluyó canciones grabadas en la década del ‘80 que fueron “olvidadas”.

Queen se presentó el fin de semana en el jubileo de la reina Isabel por los 70 años de reinado. La banda fue la encarghada de abrir el evento del sábado en los jardines del Palacio de Buckingham con tres clásicos, como “We Will Rock You”, “Don’t Stop Me Now” y “We Are the Champions”.