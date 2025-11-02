El nuevo ministro del Interior y diputado electo, Diego Santilli, aseguró que lo sorprendió el llamado del presidente Javier Milei, aunque rápidamente aceptó el ofrecimiento. Su objetivo, afirmó, es trabajar para “seguir avanzando” en las reformas planteadas por el oficialismo. Cabe resaltar que, tras ganar las elecciones en provincia de Buenos Aires, fue elegido diputado por La Libertad Avanza. No obstante, la aceptación del cargo como ministro lo convirtió en la segunda figura oficialista, junto al nuevo jefe de Gabinete Manuel Adorni, en ser candidato testimonial y, por ende, no asumir el cargo para el que fue elegido.

“Me sorprendió el llamado del Presidente. Charlamos el otro día, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Me citó para charlar. Me dijo ‘venite en cuanto puedas para la Quinta’. Obviamente que le dije que sí al instante”, detalló Santilli a la prensa, a la salida de la Quinta de Olivos.

“Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo esta tarea es para sumar y seguir avanzando”, expresó. Asimismo, aseguró que hará "lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos”.

Por su parte, aseveró que “lo que pasó el otro domingo es un apoyo que le dio la sociedad al presidente Milei”, en referencia a las elecciones legislativas de medio término del 26 de octubre pasado.

“Venimos de hacer un acuerdo en conjunto con el PRO y un trabajo muy fuerte. Ahora tenemos que seguir por ese camino”, aseveró.