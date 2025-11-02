Este martes 4 a las 19.30 hs, la reconocida cantante Lidia Borda se presentará en la Sala Piazzolla del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata, con un concierto que marcará el cierre de los Talleres MECILA. Las entradas son libres y gratuitas, y la invitación es a disfrutar de una velada que combina música y reflexión en el marco de un espacio académico y cultural internacional.

Los Talleres MECILA forman parte de un consorcio de estudios avanzados en ciencias sociales y humanidades que reúne a siete instituciones: tres alemanas y cuatro latinoamericanas, provenientes de Argentina, Brasil y México. El centro busca generar diálogos y debates en torno a fenómenos fundamentales de nuestras sociedades contemporáneas, con un enfoque en la migración transnacional, las memorias plurales y la convivencia en contextos atravesados por diferencias y desigualdades. En este caso, la temática central de los talleres fue “Historias, Migraciones, Memorias. Convivialidades en disputa moldeadas por diferencias y desigualdades”, un eje que propone analizar y reflexionar sobre la complejidad de las sociedades latinoamericanas y europeas a partir de experiencias históricas y actuales.

La organización de los talleres estuvo a cargo del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) de la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet, junto con la Universidad de Colonia y el Instituto Iberoamericano de Alemania. Estos espacios de intercambio académico buscan abrir la investigación a la sociedad y generar un puente entre el conocimiento científico y la participación cultural, promoviendo la discusión sobre la memoria, la migración y la diversidad social.

En este contexto, Lidia Borda propone un espectáculo que combina su reconocida trayectoria en la música popular argentina con una búsqueda fresca y diversa. Acompañada por Daniel Godfrid en piano, arreglos y dirección musical, la artista recorrerá un repertorio que enlaza géneros como tango, folklore, bolero y otros ritmos internacionales, reinterpretando piezas de grandes autores y estableciendo un diálogo entre diferentes tradiciones musicales. La actuación de Borda no solo es un concierto, sino también una experiencia de encuentro que conecta la música popular con la reflexión sobre las memorias y los desplazamientos que atraviesan nuestras sociedades.

Borda, que desarrolla su carrera desde finales de los años 80, se ha destacado por su voz, su sensibilidad y su capacidad de recorrer diversos estilos musicales con elegancia y profundidad. Las entradas estarán disponibles hasta agotar localidades a través de la reserva online en la página web del Teatro, y el concierto se presenta como una oportunidad para acercarse a la música popular, reflexionar sobre historias y memorias compartidas, y celebrar el intercambio cultural que MECILA impulsa entre América Latina y Europa.