El presidente Alberto Fernández se refirió esta tarde por medio de su cuenta de Twitter al comentario de Federico Braun en el encuentro de Asociación Empresaria Argentina (AEA) sobre la inflación. "Es evidente que hay empresarios que no entienden su responsabilidad. Confiesan públicamente y entre risas lo que es un martirio para millones de argentinos y argentinas", escribió el jefe de Estado. Más tarde definió a Braun como "la cara de la remarcación de precios".



En su tuit, Fernández adjuntó el video en el que se ve al CEO de La Anónima diciendo que ante la inflación, su cadena remarca precios. "Muchas veces hablé de la inflación autoconstruida. Se trata simplemente de la remarcación de precios por parte de muchos comerciantes. En el encuentro anual de AEA, exhorté a la responsabilidad empresaria en el contexto de guerra que potencia la inflación", consideró el mandatario.

Consultado por el periodista Ricardo Kirschbaum sobre la política que lleva a cabo La Anónima frente a la inflación, Federico Braun expresó, entre risas: "remarca precios todos los días". La confesión causó risas y también incomodidad entre los presentes.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también se refirió a la expresión de Braun por medio de un tuit: "El dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días", advirtió.



En tanto, Alberto Fernández añadió que "es evidente que hay empresarios que no entienden su responsabilidad" y que "confiesan públicamente y entre risas lo que es un martirio para millones de argentinos y argentinas".

En tal sentido, pidió que "para que una mejor distribución del ingreso sea posible es imperioso ponerle un ancla a la suba de los alimentos. Más compromiso. Menos risas banales".

Minutos más tarde, y al saludar a los acreditados en Casa de Gobierno por el Día del Periodista, Fernández dijo que "la cara de la remarcación de precios" estuvo presente en la reunión de AEA y cargó contra Braun por decir que "remarca todos los días".

"No parece responsable que su respuesta fuera remarcar precios", dijo Ferández. Acto seguido, pidió "a los empresarios argentinos que comprendan la dimensión del problema económico mundial, que está afectada por una guerra que pone en crisis la seguridad alimentaria del mundo" y llamó a "trabajar con responsabilidad. No me parece responsable que se le pregunte a un empresario de esa magnitud y su respuesta sea 'remarcar' precios".

Insistió con su idea de "inflación autoconstruida", que "no es otra cosa que la remarcación de precios, si querían conocer la cara de la remarcación de precios la tuvieron en AEA", aseguró acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por la portavoz Gabriela Cerruti.